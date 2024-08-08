MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Dünya

MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi

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Irak/Hakurk'ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan terör örgütü PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

08.08.2024 10:19  Güncelleme: 10:50
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MİT ve TSK son dönemde birbirinden etkili operasyonlara imza atarken sıcak bir gelişme de Kuzey Irak'ta yaşandı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a nokta bir operasyon düzenleyen Milli İstihbarat Teşkilatı, TSK üssüne eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez'i etkisiz hale getirdi.

TSK'YA SALDIRI PLANINI MİT ENGELLEDİ

Terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sömez, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK'ya yönelik eylem talimatı aldı.

KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİYLE EYLEM YAPACAKTI

MİT'in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK'nın Hakurk'taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK'lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.

Edinilen istihbarat sonucu, MİT Serdar Sönmez'i adım adım izlemeye başladı. MİT'in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla teröristin harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı.

MİT\'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Dünya MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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