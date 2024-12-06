MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe - Son Dakika
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Dünya

MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe

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Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürerken, Esad rejimi çekildiği alanları PKK/YPG'ye bırakıyor. Kartların adeta yeniden dağıtıldığı bölgede, MİT dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirdi. PKK/KCK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından Serhat Özmen yurtdışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

06.12.2024 15:59
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27 Kasım Cuma günü Suriye'deki Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatarak Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ve ardından son kale olarak nitelendirilen Humus'u ele geçiren silahlı muhalif gruplar başkent Şam'a doğru ilerleyişini sürdürüyor.

ESAD KİRLİ PLANI DEVREYE SOKTU

Muhaliflerin herhangi bir çatışmaya bile girmeden kontrolü ele geçirdiği kentlerin sayısı neredeyse her saat artarken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise kirli planı devreye almış durumda.

DEYRİZOR'U TERÖR ÖRGÜTÜNE DEVRETTİLER

Çekildiği alanları PKK/ YPG'ye bırakan Esad rejimi son olarak ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütüne devretti.

MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe

MİT GELİŞME SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Esad'ın bu hamlesi ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nı harekete geçirdi. MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

SERHAT ÖZMEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki yapılanmasının sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen'in yurt dışındaki yerini belirledi. MİT'in operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye'ye getirildi.

BİRÇOK BÖLGEDE SİLAHLI FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

Terör örgütüne 2014'te katılan Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Özmen'in, Suriye'nin ardından 2023'ün başından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

MİT\'ten PKK\'nın Suriye istihbaratına darbe

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Son Dakika Dünya MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Turgut:
    Ne gerek vardı ülkemize getirmişsiniz, orada hesabını görseydiniz. 69 4 Yanıtla
  • Kaan Ulu:
    Emegi gecen herkesden Allah razi olsun 58 4 Yanıtla
  • Oguzhan Yalpi:
    ha elleme iyi olmuş 22 2 Yanıtla
  • Turhallı:
    Sarı torba pek yakışırdı 5 0 Yanıtla
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