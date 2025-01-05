Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.
Söz konusu gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Dünya › Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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