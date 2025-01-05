Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya

En çok coğrafi işaretli ürünü olan kent belli oldu

Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMIYOR, KAÇAMAYACAK"

Söz konusu gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.