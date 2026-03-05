MSB\'den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi

İran'dan ateşlenip, Irak ve Suriye üzerinden geçerek Türkiye'ye yöneldiği belirlenen bir füze havada etkisiz hale getirildi. Söz konusu gelişme, bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen haftalık basın bilgilendirme toplantısında da gündeme geldi.

"HASMANE TUTUMLARA CEVAP HAKKIMIZ SAKLIDIR"

Bakanlıkta yapılan değerlendirmede füzeye nasıl müdahale edildiği anlatıldı. Buna göre; İran'dan ateşlenen füze, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından havada etkisiz hale getirildi.

Bakanlıkta yapılan açıklamada, füzenin etkisiz hale getirilmesinin ardından Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen mühimmat parçasının ise hava savunma sistemine ait olduğu anlatıldı.

Türkiye'nin vatandaşları ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığının en üst düzeyde muhafaza ettiği belirtilen açıklamada, "Bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirme toplantısında İran'dan ateşlenen füzeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Dün İran'dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hâle getirilmiştir. Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir."

Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz."

İRAN'DAKİ SON DURUM

Haftalık basın brifinginde İran'daki son gelişmelere de değinilerek, "Türkiye olarak önceliğimiz bölgemizdeki saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesidir. Bu kapsamda; tarafları saldırılara bir an önce son vermeye ve sorunları diyalog ile diplomasi yoluyla çözmeye davet ediyoruz." açıklaması yapıldı.

GÖÇ TEHLİKESİ VAR MI?

ABD ve İsrail saldırıları sonrasında İran'dan Türkiye'ye yönelik bir göç hareketi başladığına yönelik sosyal medya paylaşımlarını yalanlayan bakanlık, sınır hattındaki önlemlerin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Sınırdaki son duruma ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır. İran'dan Türkiye'ye yönelik kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

TERÖR ÖRGÜTÜ PJAK'IN İRAN'DAKİ FAALİYETLERİ

Türkiye'nin tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduğu belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran'ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilemektedir." uyarısında bulunuldu.

KKTC'NİN GÜVENLİĞİ

Basın bilgilendirme toplantısının gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği de gündeme geldi. Bakanlıktaki toplantıda; Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı garantörlüğün verdiği yetkileri çekinmeyeceği ifade edildi.