MSB'den İran'ın ABD'ye saldırısı sonrası açıklama: Bölgedeki birliklerimizde olumsuz durum yok - Son Dakika
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MSB'den İran'ın ABD'ye saldırısı sonrası açıklama: Bölgedeki birliklerimizde olumsuz durum yok

MSB\'den İran\'ın ABD\'ye saldırısı sonrası açıklama: Bölgedeki birliklerimizde olumsuz durum yok
23.06.2025 21:28
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Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın Irak ve Katar'daki ABD üslerine yönelik saldırılarının ardından açıklama yaptı. MSB açıklamasında ''İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran'da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır'' denildi.

İran'ın ABD'ye yönelik saldırısının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki birliklerimizde olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ABD'nin dahil olmasıyla gerginlik hat safhaya ulaşırken; İran Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırılar düzenledi.

"ABD ÜSSÜ YOK EDİLDİ"

İran, Katar ve Irak'taki ABD askeri üslerini hedef alan operasyonunun ismini açıkladı. İran, operasyonun isminin "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) olduğunu duyurdu.

Ayrıca İran Ulusal Güvenlik Konseyi, "Katar'daki ABD üssüne saldırıda kullandığımız füze sayısı, ABD'nin nükleer tesislerimize saldırısında kullandığı bomba sayısıyla aynıydı. Bu eylem dost ve kardeş ülke Katar için herhangi bir tehlike oluşturmuyor" açıklamasında da bulunurken; El-Udeyd ABD Hava Üssü'nün yok edildiği ifade edildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE ALARM

İran Ordusu'nun Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından körfez ülkelerinden peşe peşe hava sahası kapatma kararları geldi. Saldırıların ardından Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarını uçak trafiğine kapatma kararı aldı.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

İran'ın ABD üslerine yönelik saldırıları bölgedeki gerginliği arttırırken; Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran'da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denilen açıklamada "Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İRAN VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıların ardından iki ülke arasında çatışmalar devam etti. İsrail, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere nükleer tesislerini hedef aldı. İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının ardından İran da karşı saldırılara başladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve ülke için kritik önemdeki Hayfa'ya yönelik saldırılar düzenleyen İran, bir çok kez Demir Kubbeyi aştı.

Çatışmalar, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırmasıyla yeni bir boyut kazandı. ABD savaş uçakları İran hava sahasına girerek ülkeye ait 3 nükleer tesise saldırı düzenledi.

ABD'nin saldırısının ardından bölgedeki gerginlik artarken; uluslararası kamuoyu da yaşananları yakından takip ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Dünya, Katar, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya MSB'den İran'ın ABD'ye saldırısı sonrası açıklama: Bölgedeki birliklerimizde olumsuz durum yok - Son Dakika

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