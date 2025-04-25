MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz - Son Dakika
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Dünya

MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz

MSB\'den Kıbrıs\'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başpiskoposu'nun Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlık kaynakları, ''Türkiye, GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyecek.'' denildi.

25.04.2025 08:39
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başpiskoposu'nun Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplayan bakanlık kaynakları şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE, YETKİLERİNİ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEK"

"GKRY Başpiskoposu'nun açıklamalarını geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen yeni terör örgütü kurulması gelişmesiyle birlikte değerlendirilmeli. Tarihsel gerçekleri yok sayan, mevcut durumu ve Türkiye'nin Kıbrıs adasındaki varlığını çarpıtan bu zihniyet; barış, diyalog ve yapıcı bir yaklaşımın önünde ki en büyük engel. Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini hedef alıyor. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmadı. Buna benzer düşüncedeki planların hayata geçirilmesi mümkün değildir ve buna müsaade edilmeyecek. Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit ortağıdır. Hiçbir güç onları bu topraklardan çıkarmaya muktedir olamayacak. Bugün Kıbrıs adasında barış hâkimse bunun Türkiye sayesinde olduğu hatırlanmalı. Türkiye, GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyecek."

TEK ÇARE TESLİM OLMAK

"TEK ÇARE TESLİM OLMAK"

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; MSB kaynakları "Terörsüz Türkiye" sürecini de değerlendirdi. Özellikle mağaralarda bulunan ve örgütün sözde yöneticileri ile iletişimi bulunmayan teröristlerin teslim olmasına yönelik yapılan çalışmalara dikkat çeken kaynaklar şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma sürecini teşvik ederek, alt kadrolarda bulunan kararsız örgüt mensuplarını teslim olmaya ikna etmek, terörle mücadelede kararlılığı göstermek, silahlı mücadelenin bir çıkış yolu olmadığını, tek çarenin Türk adaletine teslim olmak olduğunu anlatmak maksadıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan bildiriler Irak'ın kuzeyindeki örgütün barınma alanlarına havadan atılıyor."

MUHATABIMIZ İNGİLTERE

Almanya'nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair haberlere dikkat çeken kaynaklar "Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılıyor. Bizim şu ana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmî olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmuyor. Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde problemsiz yürütülüyor. Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam ediyor" dedi.

5 İHA GÖREVLENDİRİLDİ

MSB kaynakları, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuza geçtiğin belirterek Lojistik Genel Müdürlüğüne bağlı AFAD Daire Başkanlığı personelinin hızlı bir şeklide faaliyete başladığını, Tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezlerinin aktif hâle getirildiğini bildirdi. Kaynaklar, bakanlığın koordinasyonunda BAYKAR'a ait üç ve bakanlığa ait İki olmak üzere toplam beş İHA'nın İstanbul semalarında havadan keşif yapmak için görevlendirildiğini kaydetti.

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Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • oktay sayar:
    kendi savaş uçagimizin bir an önce seri üretimine başlamaliyiz 20 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hani Dumanoğlu Almanya’ya yazıyorlar mektupları yazıyordu odamı yalanmış 14 3 Yanıtla
  • Yıldıray Keklik:
    Yarra yedik yine gitti kıbrıs 4 10 Yanıtla
  • Elisa21:
    BİR AVUÇ İBNELER KAŞINIYOR 0 0 Yanıtla
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