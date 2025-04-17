MSB'den Yunanistan'ın küstah tehdidine yanıt: Gülünç duruma düştüler - Son Dakika
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Dünya

MSB'den Yunanistan'ın küstah tehdidine yanıt: Gülünç duruma düştüler

MSB\'den Yunanistan\'ın küstah tehdidine yanıt: Gülünç duruma düştüler

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" şeklindeki küstah tehdidiyle ilgili "Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin." ifadelerini kullandı.

17.04.2025 12:12
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Isparta'da konuşlu 40. Komando Eğitim Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

YUNANİSTAN'IN HAMLESİNE YANIT

Bakanlık kaynakları, Yunanistan tarafından duyurulan "Deniz Mekânsal Planlaması" ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan 'Deniz Mekânsal Planlaması' çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır.

Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır."

YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANININ AÇIKLAMALARI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanının "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" şeklindeki sözleriyle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin."

TÜRKİYE-İSRAİL ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye ile İsrail arasındaki "Çatışmasızlık Mekanizması" görüşmelerine yönelik sorulara şu şekilde yanıt verdi:

" Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Türkiye ve İsrail arasındaki 'çatışmasızlık mekanizması', bir 'normalleşme' değil, Suriye'deki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve istenmeyen olayları önlemek için iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan bir iletişim ve koordinasyon yapısıdır.

Bu mekanizma gerilimin tırmanmasının önüne geçmek, yanlış anlaşılmaları önlemek, bölgede istikrarı korumak ve sahada icra edilen faaliyetler konusunda iki ülkenin birbirini bilgilendirmesi suretiyle bir çatışma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmaktadır."

KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TOPLANTI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Karadeniz Güvenliğine ilişkin Ankara'da gerçekleşen toplantıyla ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı:

"Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında devam eden savaşın ateşkesle sonuçlanması hâlinde, Gönüllü Ülkeler tarafından barış ortamının muhafazasını sağlamak maksadıyla bir dizi faaliyet icra edilmektedir.

Türkiye, barışın tesisi için gayretlerini Gönüllüler Koalisyonu'nda da sürdürmekte olup, Karadeniz'deki barış ortamının muhafazası amacıyla askerî planlamaların deniz boyutuna liderlik etmektedir. Bu kapsamda, 15-16 Nisan tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya ülkemiz dâhil toplam 21 ülkeden 39 yabancı temsilci katılmıştır.

Anılan toplantıda, Karadeniz'in güvenliğinin sağlanması için ülke temsilcileriyle; Türkiye'nin deniz boyutundaki planlama faaliyetlerine liderlik etmeye devam etmesi ile Montrö Sözleşmesinin barış anlaşması imzalanmadığı sürece mevcut hâliyle uygulanması ve planlamada bu hususun esas alınması konularında mutabık kalınmıştır."

TÜRKİYE-IRAK ARASINDA GERÇEKLEŞEN 5.GÜVENLİK TOPLANTISI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye- Irak Arasında Gerçekleşen 5'inci Güvenlik Toplantısı'na yönelik sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Irak'la güvenlik ve terörle mücadeleye odaklı temaslarımızın kurumsallaşmasına katkı sağlayan bir platform olarak gördüğümüz Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5'inci toplantısı Antalya Diplomasi Forumu'nda icra edilmiştir. Söz konusu toplantı oldukça olumlu bir havada geçmiş ve iki dost ve kardeş ülke arasındaki stratejik konular enine boyuna masaya yatırılmıştır.

Toplantıda askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve işbirliğini arttırılması konularında mutabık kalınmış, PKK'nın her iki ülke için de tehdit oluşturduğu, biran öne fesih ve silah bırakma işlemlerinin tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir."

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya MSB'den Yunanistan'ın küstah tehdidine yanıt: Gülünç duruma düştüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bahattin Karakaş:
    Yunanistan’da kim oluyor muş yedi düvele nam salmış milletiz evelallah ağa babalarına meydan okuruz 53 7 Yanıtla
  • Rena Tekstil:
    Olur bizde akşam yemeğini atina da yeriz 35 3 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    hemen bı anlaşma yapın İsrail'le sakin catismayin .. 6 27 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    BİLGİSAYAR DA SAVAS OYUNLARİNİ COK İZLEMİŞ BUNLAR ?? 15 1 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    gece gündüz pubg , csgo oynamanın sonuçları 5 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Puahhaah aynen oyle kendileri bile inanmamislardir 3 0 Yanıtla
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