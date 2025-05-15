Silahlar nereye teslim edilecek? MSB\'den PKK\'nın feshine dair ilk açıklama

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, 12 Mayıs Pazartesi günü bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurmuştu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirilmişti.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından gelişmeyle ilgili ilk açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı Basın- Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında "Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için terörle mücadelesini ve sınırlarımızda yoğun ve etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir.

Bu vesileyle, 14 Mayıs'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'a bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hafta boyunca hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında ise, 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 192 şahıs yakalanmış, 2.527 şahıs engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.033, engellenen kişi sayısı da 32.184 olmuştur. Ayrıca, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 22 kilogramdan fazla (22.277 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye Harekât Alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 99, Menbiç bölgesinde ise 112 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN FESİH SÜRECİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bölücü terör örgütü PKK'nın fesih süreci ile ilgili sorulara üzerine şu değerlendirmeleri yaptı; "Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.

Bölücü terör örgütü PKK'nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir."

NATO'DA İŞBİRLİĞİ İLE GÜVENLİK DİREKTÖRÜ GÖREVİ

Bakanlık kaynakları, bir Türk Generalin NATO'da İşbirliği İle Güvenlik Direktörü Görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine şunları söyledi; "Geçtiğimiz hafta icra ettiğimiz haftalık basın bilgilendirme toplantısında NATO'da "İş Birliği ile Güvenlik Direktörü" görevine seçilen Generalimizle ilgili; "uzun yıllardır ilk defa" yerine sehven "ilk defa" ifadesi kullanılmıştır. Yapılan bu maddi hata sebebiyle kamuoyundan ve geçmişte direktörlük görevini icra eden komutanlarımızdan özür dileriz."