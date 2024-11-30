Muhalif gruplar Halep\'i böyle ele geçirdi

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Suriye'de Beşar Esad rejimi ordusu ile muhalif gruplar arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Rejim karşıtı muhalifler, Esad'la savaşlarında dünden bu yana önemli kazanımlar elde etti. Silahlı muhalifler, Esad'ın iki önemli kalesi olan Halep ve İdlib'i ele geçirdi.

MUHALİFLERİN HALEP'E GİRİŞ ANI KAMERADA

Ağır kayıplar verdiklerini belirten Suriye ordusu Halep'ten çekilirken, çarpıcı görüntüler kaydedildi. Muhalif grupların Halep'e giriş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir binanın çatısından çekilen görüntülerde çok sayıda silahlı muhalifin Halep'in içine doğru ilerlediği görüldü.