Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsatınız

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Muhaliflerin korkusu Esad\'a bunu da yaptırdı

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Suriye'de muhalif silahlı grupların ilerleyişi devam ediyor. Son olarak, Suriye rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine ulaştı.

DERA MUHALİFLERİN ELİNE GEÇTİ

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera il merkezi, Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan muhalif grupların kontrolüne geçti. Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen askeri muhalifler, kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi. Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.

"AYRILMANIZ İÇİN SON FIRSATINIZ"

Muhalif grupların Askeri Operasyonlar İdaresi Komutanı Hasan Abdulgani, Humus'ta bulunan rejim güçlerine seslendi. Şehrin yakında ele geçirileceğinin dile getiren Abdulgani, "Buradan rejim güçlerine son çağrımızı yapıyoruz. Bu, ayrılmanız için son fırsatınız." dedi.

REJİM ASKERLERİNİ ESİR ALDILAR

Humus'taki rejim unsurlarına bu çağrı yapılırken, Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Süveyda'ya ulaşan muhalifler, Havayya köyünü ele geçirerek Rejim askerlerini esir aldı.

BİR ÇAĞRI DA MISIR VE ÜRDÜN'DEN

Öte yandan Mısır ve Ürdün'den doğrudan Beşar Esad'ın kendisine bir çağrı geldi. ABD merkezli The Wall Street Journal'ın aktardığına göre Kahire ve Amman, Esad'ı Suriye'yi terk etmeye ve sürgünde bir hükümet kurmaya davet etti.

SİLAH VE İSTİHBARAT YARDIMI TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Haberde ayrıca, Esad'ın aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün ve Irak'ın da bulunduğu ülkelerden silah ve istihbarat yardımı talep ettiği, ancak şimdiye kadar bu taleplerinin reddedildiği ileri sürüldü.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.