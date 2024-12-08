Muhalifler, Baas\'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında

Dünya

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Suriye'de 61 yıllık Beşar Esad rejimi, muhaliflerin 27 Kasım'da başlayan harekatının ardından devrildi. Başkent Şam da muhaliflerin eline geçerken, Beşar Esad ülkeden kaçtı.

KRİTİK BİNALAR ELE GEÇİRİLİYOR

Esad'ın nereye gittiğine dair sorular belirsizliğini korurken, Baas rejiminin kritik binaları da silahlı muhaliflerin eline geçti. O binalardan birisi de El-Muhaberat'ın merkezi oldu.

MUHALİFLER, EL-MUHABERAT'IN MERKEZİNDE

Baas rejiminin en önemli kurumlarından birisi olan istihbarat örgütü El-Muhaberat'ın merkezine çok sayıda muhalif girdi. Gizli dosyalara el koyulurken, o anlar kameralara yansıdı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.