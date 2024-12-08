Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından silahlı muhalifler, Baas rejiminin en önemli kurumlarından olan istihbarat örgütü El-Muhaberat'ın ana binasına girdi. Binadaki çok sayıda gizli belge muhaliflerin eline geçerken, o anlar kaydedildi.

08.12.2024 20:15  Güncelleme: 20:46
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Suriye'de 61 yıllık Beşar Esad rejimi, muhaliflerin 27 Kasım'da başlayan harekatının ardından devrildi. Başkent Şam da muhaliflerin eline geçerken, Beşar Esad ülkeden kaçtı.

KRİTİK BİNALAR ELE GEÇİRİLİYOR

Esad'ın nereye gittiğine dair sorular belirsizliğini korurken, Baas rejiminin kritik binaları da silahlı muhaliflerin eline geçti. O binalardan birisi de El-Muhaberat'ın merkezi oldu.

MUHALİFLER, EL-MUHABERAT'IN MERKEZİNDE

Baas rejiminin en önemli kurumlarından birisi olan istihbarat örgütü El-Muhaberat'ın merkezine çok sayıda muhalif girdi. Gizli dosyalara el koyulurken, o anlar kameralara yansıdı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Muhalifler, Baas\'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında

Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mesko Aljovic:
    Hainler tam yol .. 30 9 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    BOP EŞ BAŞKANINIZ NEREDE 22 10 Yanıtla
  • Mehmet Oktay:
    ABD Rusya anlaştı Rusya Suriye’yi İngilizlere ve İsrail’e bıraktı karşılığında abd ukranya yı verdi ve anlaşma sağlancak ve o cephede kapancak suriyeye girende Türkiye burda taşeron oldu İsrail istediği gibi gelip bizim olduğumuz yere çökecek bunumda medyada zafer olarak aktarıcaklar bize kurgu israil medya ve hükümet yani Tayyip Erdoğan onlara çalışıyor mis gibi tezgah herkes mutlu sıra bize de gelir 6 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    eee ne oldu ki İsrail girdi şimdi onlarda bunları yiyecek Suriye İsraile kalacak. 10 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Hayallerinin KUDÜS olduğunu söyleyip, ŞAM'a saldıranların KIBLESİ Keslinlikle AĞLAMA DUVARI'dır... 6 4 Yanıtla
  • oktay sayar:
    arşiv çöplüğü ,önemli belgesi olsa ne olur 5 0 Yanıtla
  • Selçuk Bülbül:
    Kılıçdaroğlu Suriye'ye Cumhurbaşkanı olsun 0 3 Yanıtla
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