27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar bölgede herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerleyişini sürdürüyor.
Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından dün akşam ülkenin en büyük 4. kenti olan Hama'yı da ele geçiren muhalifler bugün de başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi.
Humus'ta da çatışmaya girmeden kritik noktaları ele geçiren silahlı gruplar Şam'ın 100 km güneyinde bulunan Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı.
Suriye'de 2011 yılının Mart ayında iç savaşın baş göstermesiyle, Beşar Esed rejimine karşı gösterilere katılanlar, 3 yıldızlı bu bayrağı kullanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı - Son Dakika
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