Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı

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Suriye'de silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak tanımlanan Humus'u da ele geçirdi. Bölgedeki ilerleyişini sürdüren Esad karşıtları, Şam'ın 100 km güneyinde bulunan Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı.

06.12.2024 14:45
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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar bölgede herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerleyişini sürdürüyor.

HUMUS'U DA ELE GEÇİRDİLER

Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından dün akşam ülkenin en büyük 4. kenti olan Hama'yı da ele geçiren muhalifler bugün de başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi.

DEVRİM BAYRAĞIYLA GEÇİT TÖRENİ

Humus'ta da çatışmaya girmeden kritik noktaları ele geçiren silahlı gruplar Şam'ın 100 km güneyinde bulunan Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı.

İÇ SAVAŞIN BAŞINDA KULLANILMIŞTI

Suriye'de 2011 yılının Mart ayında iç savaşın baş göstermesiyle, Beşar Esed rejimine karşı gösterilere katılanlar, 3 yıldızlı bu bayrağı kullanmıştı.

Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Suriye, Dünya, İdlib, Dera, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • vasfi demir:
    terör grupları 6 9 Yanıtla
  • Desperado null:
    teröristler iş başında 3 5 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    bu iste bir is var. rusya iran varkeen bu kadar bassit ilerlemeleri sanki ... 1 0 Yanıtla
  • hamza atalan:
    Command Conquerer Generals Zero Hour GLA moto forces oyun 2003 yapımı resmen bu günleri çizmiş adamlar. İnanılır gibi değil. 0 0 Yanıtla
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