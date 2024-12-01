Suriye'de silahlı muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta rejim ordusu ağır kayıplar verdi. Muhalifler kısa sürede Halep, İdlib gibi büyük şehirleri alırken, rejim kaybettikleri yerlerde tüm silahları bırakarak çekilmek zorunda kaldı.
Tüm bunlar yaşanırken, Beşar Esad'ın nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor. Esad'ın Moskova'ya kaçtığı iddia edilirken, muhaliflerin tam kontrol sağladığı Halep'te girdikleri bir bina dikkat çekti.
Silahlı muhalifler, Halep'te Esad'ın başkanlık konutuna girdi. Yayınlanan görüntülerde konutun terk edildi. Muhalifler, konutun tüm odalarını tek tek dolaştı.
Son Dakika › Dünya › Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (16)