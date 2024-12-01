Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı harekat başlatan muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Esad'ın başkanlık konutuna girdi. Konutun tamamen boş olduğu görülürken, silahlı muhalifler, Esad'ın yatak odasına kadar her yeri dolaştı.

01.12.2024 17:06
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Suriye'de silahlı muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta rejim ordusu ağır kayıplar verdi. Muhalifler kısa sürede Halep, İdlib gibi büyük şehirleri alırken, rejim kaybettikleri yerlerde tüm silahları bırakarak çekilmek zorunda kaldı.

ESAD'IN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Tüm bunlar yaşanırken, Beşar Esad'ın nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor. Esad'ın Moskova'ya kaçtığı iddia edilirken, muhaliflerin tam kontrol sağladığı Halep'te girdikleri bir bina dikkat çekti.

MUHALİFLER, ESAD'IN BAŞKANLIK KONUTUNDA

Silahlı muhalifler, Halep'te Esad'ın başkanlık konutuna girdi. Yayınlanan görüntülerde konutun terk edildi. Muhalifler, konutun tüm odalarını tek tek dolaştı.

Muhalifler, Esad\'ın başkanlık konutuna böyle girdi

Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Zamanecocuk MUZAY:
    Türkiye eğer IRAK ta LİBYA da mısır da yaptığı hataları Suriye de yaparsa bvr Esed i bu zalimlerin eline teslim ederse ki Rusya buna izin vermez, Türkiye bilsin ki, Kendi yok oluş fermanını imzalamış olacak ve her iki alemde işi felâket olacaktır! ESED İ Rusya nin eline verdiniz, sizler o sıra ne yapıyordunuz? Açılışlar arası kurdela makas toplama yarışına girmiştiniz! Zavallı Türkiye zavallı.. 17 71 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Eğer ESED'i Saddam gibi, Kaddafi gibi,Mursi gibi Batıya tesllim ederseniz. Türkiye'nin sonu felâket olacaktır! RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAZSA TÜRKİYE'NİN BAŞI BELADA OLACAKTIR ayrıca... İmtihan da seçim hakkı serbesttir. 16 42 Yanıtla
  • Çelikk:
    Esad sen Adam Değilsin 21 17 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Türkiye RUSYA işbirliği içinde olmalıdır. Bu Türkiye'nin son kozudur! ESED ile biran önce görüşme başlamalı. Bunu Rusya da yapmalı. Batıyı delirtmek istiyorsanız bunu yapın! 13 19 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bu operasyon Esed'i derdest edip yargılanmasıyla taçlanmalıdır. Mazlum halka yaptıklarının hesabını vermeli 16 6 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    Allahin dediği olur geç gelindi daha önce odinsizler etsin şimdi hakyolu Allah doğruya yardım etsin 16 6 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    esedin parfümlerini cia sıktı hahaha 6 4 Yanıtla
  • Oooo:
    Dağılan bir Suriye Sevinen bir İsrail ABD. Müslüman maneviyatlı Akıllı ve zengin olmazsa olacağı budur! 7 2 Yanıtla
  • Balalayka Trampet:
    Sapık teröristler ülkemden uzak durun hepiniz tüm ortadoğu 3 3 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Abd nin kucagindadir 3 0 Yanıtla
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