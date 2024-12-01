Muhalifler, Esad\'ın başkanlık konutuna böyle girdi

Zamanecocuk MUZAY:

Türkiye eğer IRAK ta LİBYA da mısır da yaptığı hataları Suriye de yaparsa bvr Esed i bu zalimlerin eline teslim ederse ki Rusya buna izin vermez, Türkiye bilsin ki, Kendi yok oluş fermanını imzalamış olacak ve her iki alemde işi felâket olacaktır! ESED İ Rusya nin eline verdiniz, sizler o sıra ne yapıyordunuz? Açılışlar arası kurdela makas toplama yarışına girmiştiniz! Zavallı Türkiye zavallı..