Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde

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Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Münbiç'e operasyon başlatan Suriye Milli Ordusu, yaklaşık 97 dakikada şehir merkezine girdi. SMO askerleri şehir merkezinde devriye atmaya başlarken, çok sayıda terörist de gözaltına alındı.

08.12.2024 18:42
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar 12 gün içinde birçok kritik kenti çatışmaya bile girmeden tek tek ele geçirdi.

BAAS REJİMİ DEVRİLDİ

Dün akşam başkent Şam'ın kontrolünü ele geçiren muhaliflerin bu hamlesi 61 yıllık Baas rejiminin de sonu oldu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçarken nereye gittiği ise henüz netleşmedi.

ESAD, MÜNBİÇ'İ YPG'YE VERDİ

Muhaliflerin bölgedeki ilerleyişi devam ederken Esad'ın giderayak terör örgütü PKK/ YPG'ye bıraktığı şehirlere de art arda operasyon yapılmaya devam ediyor.

MUHALİFLER MÜNBİÇ'İN MERKEZİNDE

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı. Operasyon kapsamında SMO, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırdı. Muhaliflerin kritik şehrin yüzde 80'inde kontrolü ele geçirdiği öğrenildi. SMO, yaklaşık 97 dakikada şehrin tamamına yakınında kontrolü sağladı. SMO askerleri şehir merkezinde devriyeler atarken, çok sayıda terörist de gözaltına alındı.

ARAPLAR AYAKLANDI

Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Halk, ilçe hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı. PKK/YPG'nin Suriye- Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Muhalifler, Esad\'ın teröristlere verdiği Münbiç\'in merkezinde

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Son Dakika Dünya Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Turgut:
    ... Gazanız mübarek olsun inşallah, ülkemiz için de en hayırlısı neyse onu yasatsın Yüce Allahım. 100 3 Yanıtla
  • Serkan Okyay:
    Buradan da İsrail’e girmek lazım 34 1 Yanıtla
  • Yasar Ertas:
    Suriye mili terörist ceteleri ve Türkiye hava destegi ile munbice girildi Kürtlerin payına ölüm düştü 2 13 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Münbiçte artık gitmeye alışık oldukalrı etekleri giyip kaçmaya çalışırlar 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Ay:
    Filler tepisiyor, cimenler eziliyor. Suriye de libya gibi olur, Birbirlerini yerler. Olan masum halka olur. 3 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    amerıka nasıl kactı acaba 3 1 Yanıtla
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