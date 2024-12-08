Muhalifler, Esad\'ın yakalanmasına yardım edene 350 milyon lira ödeyecek

Dünya

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Heyet Tahrir Eş- Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından Şam'a da girdi.

SUBAYLARINA REJİMİN DÜŞTÜĞÜNÜ İLETTİLER

Ülke genelinde kontrolü neredeyse tamamen ele geçiren silahlı muhaliflerin bu hamlesinin ardından Suriye Ordu Komutanlığı rejimin düştüğünü subaylarına iletti.

BAŞINA ÖDÜL KOYDULAR

Devlet Başkanı Beşar Esad ise Şam'dan ayrıldı. Rotasının neresi olduğu şimdilik bilinmezken muhaliflerin bu gelişme üzerine Esad'ın başına ödül koydukları öğrenildi.

10 MİLYON DOLAR VERECEKLER

Muhalifler Suriye'yi terk ettiği iddia edilen Esad'ın yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar (350 milyon TL) verecek.