Muhalifler, Esad'ın yakalanmasına yardım edene 350 milyon lira ödeyecek - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler, Esad'ın yakalanmasına yardım edene 350 milyon lira ödeyecek

Muhalifler, Esad\'ın yakalanmasına yardım edene 350 milyon lira ödeyecek

Silahlı muhaliflerin Suriye'de kontrolü tamamen ele geçirmesinin ardından Beşar Esad ülkeyi terk ederken, nereye gittiği henüz bilinmiyor. Gelişme üzerine harekete geçen muhalifler Esad'ın başına ödül koyarken, yakalanmasına yardım edenlere 350 milyon lira ödül verecekler.

08.12.2024 08:35
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Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Heyet Tahrir Eş- Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından Şam'a da girdi.

SUBAYLARINA REJİMİN DÜŞTÜĞÜNÜ İLETTİLER

Ülke genelinde kontrolü neredeyse tamamen ele geçiren silahlı muhaliflerin bu hamlesinin ardından Suriye Ordu Komutanlığı rejimin düştüğünü subaylarına iletti.

BAŞINA ÖDÜL KOYDULAR

Devlet Başkanı Beşar Esad ise Şam'dan ayrıldı. Rotasının neresi olduğu şimdilik bilinmezken muhaliflerin bu gelişme üzerine Esad'ın başına ödül koydukları öğrenildi.

10 MİLYON DOLAR VERECEKLER

Muhalifler Suriye'yi terk ettiği iddia edilen Esad'ın yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar (350 milyon TL) verecek.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhalifler, Esad'ın yakalanmasına yardım edene 350 milyon lira ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mehmet:
    BÜYÜK İSRAİL KURULDUGU ZAMAN ANLARSINIZ KADDAFİNİN SADDAMIN BEŞAR ESADIN KIYMETİNİ 2 5 Yanıtla
  • D Celik:
    En çok Filistine destek veren Adam Esad dir. Yazik oldu 0 2 Yanıtla
  • Nurettin Temiz:
    YA BEBEKTEDİR YA ARNAVUTKÖY SONUÇTA İSTANBUL DADİR ÇIKAR CANINIZI SIKMAYIN 0 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    5 para etmez esad için halk bedavaya bile yakalatır 0 0 Yanıtla
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