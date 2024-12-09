Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

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Suriye'de muhaliflerin devirdiği rejimle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nde güvenlik kameralarında tespit edilen ancak hala ulaşılamayan 100 binden fazla tutsak görüntülendi. Haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışan muhalifler mahkumları kurtarmaya çalışıyor.

09.12.2024 13:23
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde devirdi.

GİZLİ YERALTI HÜCRELERİ

Suriye'de rejimin düşmesiyle işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden sağ kurtulanlar, insanların gizli yeraltı hücrelerinde tutulduğunu söyledi. Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma grubu, raporların araştırıldığını açıkladı.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

Sosyal medya platformu X'te yazan grup, cezaevine beş "uzman acil durum ekibi" konuşlandırıldığını ve bu ekiplere cezaevinin düzenini bilen bir rehberin yardım ettiğini duyurdu.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

"YER ALTI KAPILARININ KODLARINI VERİN"

Şam'daki yetkililer, bazıları havalandırma yetersizliğinden dolayı "neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya" olan tutukluların serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, sosyal medya üzerinden, Esad rejimindeki eski askerlere ve cezaevi çalışanlarına, muhalif güçlere elektronik yer altı kapılarının kodlarını vermeleri çağrısında bulundu.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

"100 BİNDEN FAZLA TUTUKLU KAMERADA GÖRÜNDÜ"

Muhalif yetkililer, "güvenlik kameralarından görülebilen 100 binden fazla tutukluyu serbest bırakmak için" kapıları açamamış olduklarını söylüyorlar. Hapishanenin alt kısımlarına ulaşma çabalarını gösteren videolar, internette ve El Cezire de dahil olmak üzere haber kanallarında dolaşıyor.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

SURİYELİLER YAKINLARINI GÖREBİLMEK İÇİN ORAYA KOŞTU

Videolarda, Esad rejimi döneminde binlerce mahkumun işkence görüp infaz edildiği söylenen Sednaya'dan serbest bırakılanlar arasında yakınlarının olup olmadığını görmek için koşan Suriyeliler görülüyor.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

3 BİN 500'DEN FAZLA TUTUKLUYU SERBEST BIRAKTILAR

Cumartesi günü Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ), şehrin kontrolünü ele geçirdiği sırada Humus Askeri Hapishanesi'nden 3 bin 500'den fazla tutukluyu serbest bıraktığını duyurdu. Pazar günü erken saatlerde başkente giren HTŞ, Esad döneminin en karanlık suistimallerinin sembolü haline gelen "Sednaya Hapishanesi'nde tiranlık döneminin sona erdiğini" açıkladı.

Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

"ÖLÜM KAMPINA DÖNÜŞTÜ"

İnsan hakları gruplarının 2022 raporunda, Sednaya'nın iç savaşın başlamasının ardından "fiilen bir ölüm kampına" dönüştüğü belirtiliyor. Şam'ı ele geçiren rejim karşıtı güçler, Sednaya Hapishanesi'nde bulunamayan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışıyor.

Muhalifler, Esad\'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Adam iyi ki ülkeyi komple kapatıp cezaevi yapmamış . Sufyan pç . 37 3 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Tayyibin bu zalimden farki ne 7 16 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    yok 10 milyon 4 17 Yanıtla
  • Derviş:
    zoruma giden tek şey böyle öylesine katil bir hiç bir şey olmamış gibi kaçırılması ve bu kaçıranlara da bizim liderlerimiz iş birliği yapması Rusya kendini temize cıkarması gerek esad ı ülkesine geri iade etmesi gerekiyor ve yargılanmalı 8 5 Yanıtla
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