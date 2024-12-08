Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi

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53 yıllık Esad rejimi muhaliflerin 12 gün süren operasyonuyla çökerken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise ülkeden kaçtı. Gelişme sonrasında başkent Şam'daki Cumhurbaşkanlığı sarayına giren silahlı muhalifler tarafından kaydedilen görüntülerde binanın tamamen boşaltıldığı görülüyor.

08.12.2024 10:03
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Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Başkent Şam'daki Suriyeliler kutlama yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'da göstericilerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle Beşar Esad rejimi kentin kontrolünü büyük ölçüde kaybetti.

REJİM BAŞKENT'TE KONTROLÜ KAYBETTİ

Suriye'de silahlı grupların Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından rejim güçleri pek çok noktadan çekilmeye başladı. Göstericiler akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde rejime karşı ayaklanırken rejim güçleri, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi. Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim, başkentte büyük ölçüde kontrolü kaybetti.

SEDNAYA HAPİSHANESİ'NDEKİ TUTSAKLAR KURTARILDI

Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar da cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı.

REJİM KARŞITLARI CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINDA

Esad rejiminin devrilmesi sonrası, Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi. Görüntülerde sarayın tamamen boşaltıldığı görülüyor. Bu son adım, tamamen Şam'ın teslim olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam\'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mesko Aljovic:
    ..bu teröristlerin anne baba evlat kardeş ve kuzenlerinden 5 milyon tane var Türkiye de... 5 9 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ...Vatan hainlerinin malum sonu hiçbir zaman değişmez. 3 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    esat bi mermi atmadan ülkesini teslim etti 2 0 Yanıtla
  • D Celik:
    Israil tanklarlarla suriye ye girmis alman kanallari veriyor 0 1 Yanıtla
  • Hakan Cansız:
    Bir daha reklam olarak kumar reklamlarını paylaşırsanız uygulamanızı silecem düşün milletin yakasından 1 0 Yanıtla
  • MERDEM:
    Esedci zalimler aağlıyordu. Türkiye gel dediğinde gelecektin. Fazla havaya girdin 1 0 Yanıtla
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