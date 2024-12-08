Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam\'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi

Dünya

Kimse ne yaptığını anlamadı! Bu kez de özür diledi

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Başkent Şam'daki Suriyeliler kutlama yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'da göstericilerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle Beşar Esad rejimi kentin kontrolünü büyük ölçüde kaybetti.

REJİM BAŞKENT'TE KONTROLÜ KAYBETTİ

Suriye'de silahlı grupların Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından rejim güçleri pek çok noktadan çekilmeye başladı. Göstericiler akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde rejime karşı ayaklanırken rejim güçleri, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi. Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim, başkentte büyük ölçüde kontrolü kaybetti.

SEDNAYA HAPİSHANESİ'NDEKİ TUTSAKLAR KURTARILDI

Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar da cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı.

REJİM KARŞITLARI CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINDA

Esad rejiminin devrilmesi sonrası, Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi. Görüntülerde sarayın tamamen boşaltıldığı görülüyor. Bu son adım, tamamen Şam'ın teslim olduğu şeklinde yorumlanıyor.