Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum

Muhalifler Hama\'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye\'deki son durum

Suriye'de Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 8 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri alırken; bölgedeki bütün dengeler alt üst oldu.

02.12.2024 21:09
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Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamış; 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlarken; muhaliflerin Hama'ya ilerlediği bildiriliyor.

8 KASABA EL DEĞİŞTİRDİ

Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimlerinin kontrolü altına aldı.

Gruplar, 30 Kasım'da rejim güçlerine üstünlük sağladıkları Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Madik Kalesi, Latamine, Soran, Kirnez, Maardis, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini hakimiyetleri altına almıştı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR HEDEFTE

Ayrıca rejim karşıtı gruplar, Hama kent merkezi yakınlarında İran destekli grupların kaldığı bir yeri hedef aldı.

DENGELER ALT ÜST OLDU

27 Kasım'da başlayan çatışmalarla birlikte Suriye'deki hakimiyet alanları alt üst oldu. Son gelişmelerle birlikte oluşan tablo şöyle:

Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Esat Vahşi Adam 7 4 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    a haberden samanlanan kafalar kendilerini Ortadoğu uzmanı sanıyor zafer naraları atıyor IŞİD artiklarinin işgaline ama bu iş bu ülkeye en büyük zararı verecek. daes IŞİD den sonra bu yamyamlarla beraber yol almak nasıl bir kafadir anlamak zor... 2 7 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    Düşmanımın düşmanı dostumdur. Yürü......Bu işten en zararlı Rusya,Abd,Esat ve İran çıkar.Aksini söyleyen Türkiye dostu değildir 0 2 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    muhalifler değil teröristler, nato mucahİTleri 0 0 Yanıtla
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