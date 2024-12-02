Muhalifler Hama\'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye\'deki son durum

murat salih başçı:

a haberden samanlanan kafalar kendilerini Ortadoğu uzmanı sanıyor zafer naraları atıyor IŞİD artiklarinin işgaline ama bu iş bu ülkeye en büyük zararı verecek. daes IŞİD den sonra bu yamyamlarla beraber yol almak nasıl bir kafadir anlamak zor...