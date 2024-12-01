Muhalifler, Hanaser\'de 30 rejim askerini esir aldı

Şahin kaya:

Bu adamlara gereksiz yorum yapmak yerine dua edin. Şu anki Operasyonların tek amacı tel rıfatın etrafını komple kuşatmak ve ppk ya kaçacak delik bırakmayıp oraya gömmek için . Pişman olacağınız yorumlar yapmamanızı tavsiye ederim…