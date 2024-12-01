Suriye'de Beşar Esed rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar ilerleyişlerini sürdürüyor. Halep ve İdlib'in ardından kuzeydeki Hama kent merkezine ulaşan muhalifler rejime ait çok sayıda askeri de esir alıyor.
Hanaser'de 30 rejim askerinin esir alındığını duyuran silahlı muhalif gruplar, ellerindeki askerlerin görüntülerini cep telefonlarıyla kaydedip servis ettiler.
İnternete düşen videoda muhalif bir askerin, yan yana dizilen rejim askerlerini göstererek savaşı kazanacakları yönünde mesajlar verdiği görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı - Son Dakika
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