Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı

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Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'i ele geçirdikten sonra Hama'nın merkezine de ulaşırken, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşmaya devam ediyorlar. Hanaser'de 30 Rejim askerinin esir alındığını duyuran muhalifler o anları cep telefonuyla kaydedip servis ettiler.

01.12.2024 14:29
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Suriye'de Beşar Esed rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar ilerleyişlerini sürdürüyor. Halep ve İdlib'in ardından kuzeydeki Hama kent merkezine ulaşan muhalifler rejime ait çok sayıda askeri de esir alıyor.

ESİRLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Hanaser'de 30 rejim askerinin esir alındığını duyuran silahlı muhalif gruplar, ellerindeki askerlerin görüntülerini cep telefonlarıyla kaydedip servis ettiler.

YAN YANA DİZDİLER

İnternete düşen videoda muhalif bir askerin, yan yana dizilen rejim askerlerini göstererek savaşı kazanacakları yönünde mesajlar verdiği görülüyor.

Muhalifler, Hanaser\'de 30 rejim askerini esir aldı

Operasyon, Politika, 3-sayfa, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mesko Aljovic:
    Türkçe meali ; Teröristler,Resmi Suriye ordusunun yani devletin askerlerini rehin almış.. 9 19 Yanıtla
  • Ata Gocuk:
    Bakalım bu işin sonunda Türkiye’nin kısmetine kaç milyon Suriyeli mülteci düşecek 12 7 Yanıtla
  • Şahin kaya:
    Bu adamlara gereksiz yorum yapmak yerine dua edin. Şu anki Operasyonların tek amacı tel rıfatın etrafını komple kuşatmak ve ppk ya kaçacak delik bırakmayıp oraya gömmek için . Pişman olacağınız yorumlar yapmamanızı tavsiye ederim… 8 3 Yanıtla
  • alaaittin ozgenel:
    Başka işleriniz yokmu bu keçi sakalılarla yorum yapıyorsunuz 1 0 Yanıtla
  • Hasan null:
    Helal sıkın kaffalarına 0 0 Yanıtla
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