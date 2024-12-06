Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı da ele geçirdi. Muhaliflerin, başkent Şam öncesi "son kale" olarak yorumlanan Humus'a 20 kilometre uzaklıktaki Rastan kentini çatışma olmadan ele geçirdikleri görüntüler büyük ses getirdi. Videoyu izleyen herkes "Muhalifler böyle giderse Şam'ı da birkaç saate kuşatır" yorumlarında bulundu.

06.12.2024 10:07
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27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib, Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı da ele geçirdi.

HERHANGİ BİR MÜDAHALEYLE KARŞILAŞMADILAR

Muhaliflerin bölgedeki ilerleyişi devam ederken bugün servis edilen bir video büyük ses getirdi. Silahlı grupları taşıyan araçların Şam öncesi "son kale" olarak tanımlanan Humus'a 20 kilometre uzaklıktaki Rastan kentini herhangi bir çatışmaya girmeden ele geçirdikleri görüldü.

HAVAYA ATEŞ AÇARAK KUTLADILAR

İnternete düşen videolarda araçların kent merkezinde rahatlıkla hareket ettikleri ve kentin düşmesinin ardından silahlarıyla havaya ateş açarak gelişmeyi kutladıkları anlar yer aldı. Görüntüleri izleyen herkes "Muhalifler böyle giderse Şam'ı da birkaç saate kuşatır" yorumlarında bulundu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Muhalifler, Humus\'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Savaş ve Çatışma, Operasyon, Politika, Suriye, İdlib, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yaşar kemal Çanakcı:
    bunun tuzak olduğunu anladıkları zaman çok geç olacak.Bence birileri gel gel yapıyor. 4 8 Yanıtla
  • Güven Yılmaz:
    yaşar bence bu adamları birileri çok iyi besledi eğitti ve dronlarla telsizlerine varana kadar mühimmat sağladı. yoksa bu g... nü yıkamaya aciz işid kalıntıları böyle başarı elde edemez 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Karadeniz:
    Bu kadar hızlı gitmeleri normal mi 0 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    gel gel taktiği toplayıp yok edecekler nede olsa kimyasalları var 1 0 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Kardeşim size hangi yalancı satılmış ajanslar getiriyor bu sahte gündemin haberlerini? İçi bomboş kaynaklar sıfır. Gerçek ortaya çıktığında hiç mi yüzünüz kızarmıyor? SURİYE hiçbir Toprak ülkeye benzemez! İbrahim a.s. in ve İki Cihan serveri'nin gezdiği, gelip geçtiği toprakları Allah zalimlerin eline vereceğini sanan ahinler! Gafiller! Ulan aklınız varsa geri dönün! Yoksa kefenlerinizi hazırlayın! 0 0 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    güven tespitin doğru.Yalniz Türkiye'nin afrine 70 günde girdiği yerde bu adamların üç günde üç sehiri almaları soru işaretleri ile dolu. 0 0 Yanıtla
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