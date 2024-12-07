Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

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Suriye'de rejim karşıtı muhalif gruplar, Humus, Dera, Suveyda ve El Sanameyn kentini ele geçirmelerinin ardından başkent Şam'ın güney banliyölerine girmeye başladı.

07.12.2024 16:46
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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı Halep'te 27 Kasım'da harekete geçen silahlı muhalif gruplar, bu süreçte Humus'a kadar ilerledi. Şam'ı almak için Esad rejimiyle çatışarak Dera, Suveyda, El Sanameyn kentlerini ele geçiren muhalifler, Esad'ı iyice köşeye sıkıştırdı.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

MUHALİFLER ŞAM'DA

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Muhaliflerin birkaç saat içerisinde başkent Şam'ın merkezine kadar girmesi bekleniyor.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

REJİM ŞAM'DAN GÜÇLERİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Şam'ın yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Kuteyfe ilçesi ve çevresindeki birçok yerleşimden çekilen rejim güçleri, başkentin güneybatı kırsalındaki Han Şeyh, Katana, Kenaker, Zakiye, Saasa ve Beyt Cin yerleşim yerlerindeki mevzilerini boşalttı. Rejim askerleri başkent Şam'a doğru çekiliyor.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Ülkenin güneyinde rejim kontrolündeki Dera ve Suveyda illeri şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerin kontrolünde geçmişti. Şam'ın güneybatısındaki Kuneytra il merkezini rejimden geri alan yerel muhalif gruplar, Şam'ın güneybatı kırsalında ilerlemeye çalışıyor. Yerel muhalif gruplar, Şam'ın güneybatı kırsalında Saasa Hapishanesi'ni ele geçirerek, burada alıkoyulan çok sayıda kişiyi serbest bıraktı.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Muhalifler Şam\'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Güncel, Suriye, Dünya, Dera, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ihsan Toper:
    ALLAH muzzafer etsin inşallah 44 18 Yanıtla
  • Emre Yaşar Güney:
    Hayırlısı olsun. 29 14 Yanıtla
  • Naci Gülenç:
    Tek adamların Tek sonu 31 4 Yanıtla
  • Turan Erat:
    Ne gerek vardı böyle kendini rezil etmeye Adam gibi biraksaydin ya, neymiş demek Büyük ve daim olan sadece ALLAH,tır Fani Dünyanın mevki makamları bir hevestir meğer 22 5 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bugün Şamı da alırlar. Mso artık kalan kısmı temizlemeye başlasın. 12 5 Yanıtla
  • Efe:
    yıllar sonra bir kaç günde bu kadar hızlı ilerleyiş şaşırtıyor. 10 1 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    insansız hava araçları bir ülkeyi alıyor 3 1 Yanıtla
  • murat atmaca:
    umarım yetiştirdiğimiz özgür Suriye ordusu,,gün gelir biz baş kaldırmaz... 4 0 Yanıtla
  • Oral Doğu:
    MÜMBİÇ. ?????? 1 1 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    hadi inşallah savaş biter suriyeliler vatanlarına dönerler. 0 0 Yanıtla
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