Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış - Son Dakika
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Dünya

Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış

Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya\'ya kaçmış

Suriye'de Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar kısa sürede Halep ve İdlib gibi iki büyük kenti rejim ordusundan alırken, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın son durumu netlik kazandı. Muhaliflerin ilerleyişini bir türlü durduramayan Esad'ın apar topar Rusya'ya kaçtığı iddia edildi.

30.11.2024 20:35
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Suriye'de birkaç gün içinde tüm dengeler değişti. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı muhalif grupların başlattığı harekatta Suriye ordusu kısa sürede ağır kayıplar verdi. Muhalifler Halep ve İdlib'i ele geçirirken, rejim ordusu kentleri terk etmeye başladı.

"ESAD RUSYA'YA KAÇTI"

Muhaliflerin ilerleyişini durduramayan Beşar Esad'ın gittiği ülke de netlik kazandı. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden gazetecilerin aktardığına göre, Esad, apar topar Rusya'ya gitti.

Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad

RUSYA'DAN "ESAD NEREDE?" SORUSUNA YANIT VERİLMEDİ

Öte yandan Suriye lideri Beşar Esad'ın yardım umuduyla apar topar Moskova'ya geldiği söylentilerine Kremlin Sarayı'ndan "Yorum yok" açıklaması gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye lideri Beşar Esad'ın Rusya'ya gelip gelmediği sorusunu yanıtsız bırakıyorum. Bu konuda yapacak bir açıklamam yok. Ancak Suriye'nin Halep şehri etrafında yaşanan son olayları Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yapılmış saldırı olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isterim. Beklentimiz Suriye güçlerinin bölgede kontrolü ele geçirmesi ve anayasal düzeni sağlamasıdır" diye konuşmuştu.

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Son Dakika Dünya Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bayram ÖZSOY:
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