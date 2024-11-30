Suriye'de birkaç gün içinde tüm dengeler değişti. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı muhalif grupların başlattığı harekatta Suriye ordusu kısa sürede ağır kayıplar verdi. Muhalifler Halep ve İdlib'i ele geçirirken, rejim ordusu kentleri terk etmeye başladı.
Muhaliflerin ilerleyişini durduramayan Beşar Esad'ın gittiği ülke de netlik kazandı. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden gazetecilerin aktardığına göre, Esad, apar topar Rusya'ya gitti.
Öte yandan Suriye lideri Beşar Esad'ın yardım umuduyla apar topar Moskova'ya geldiği söylentilerine Kremlin Sarayı'ndan "Yorum yok" açıklaması gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye lideri Beşar Esad'ın Rusya'ya gelip gelmediği sorusunu yanıtsız bırakıyorum. Bu konuda yapacak bir açıklamam yok. Ancak Suriye'nin Halep şehri etrafında yaşanan son olayları Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yapılmış saldırı olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isterim. Beklentimiz Suriye güçlerinin bölgede kontrolü ele geçirmesi ve anayasal düzeni sağlamasıdır" diye konuşmuştu.
Son Dakika › Dünya › Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış - Son Dakika
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