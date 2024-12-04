Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor - Son Dakika
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Dünya

Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor

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Suriye'de muhalif grupların, Esad rejiminden geri aldığı Halep'te yaşayanlar tarihi kale çevresinde zafer kutlaması yaparak Esad'a ait poster ve bayrakları indirdi. Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar, 27 Kasım itibariyle Esad rejime yönelik saldırı başlatmıştı. Halep'i aldıklarını dile getiren HTŞ mensubu de mutlu olduklarını söyledi.

04.12.2024 18:12
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Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar, 27 Kasım itibariyle Esad rejimine yönelik geniş çaplı bir harekat başlattı.

Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor

TARİHİ KALEDE ZAFER KUTLAMASI

Muhaliflerin bölgede ilerleyişi devam ederken büyük kısmı HTŞ'nin eline geçen Halep'teki halk, tarihi Halep kalesi çevresinde zafer kutlaması yaptı. Kentte yaşayanlar kalesi çevresinde toplanarak sloganlar attı.

Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor

ESAD'A AİT POSTER VE BAYRAKLAR İNDİRİLDİ

Kentin simge yapılarındaki Esad'a ait poster ve bayrakların indirildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası için yaptırdığı heykelin yıkık hali de dikkat çekti.

Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor

Halep'i aldıklarını dile getiren HTŞ mensupları da mutlu olduklarını söyledi.

Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
Muhaliflerin Halep\'teki Zafer Kutlaması: Esad\'ın İzleri Siliniyor

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • vasfi demir:
    Halk nerde yoksa yok niye çünkü bunlar IŞİDin kalıntıları a haberin gotunden uydurduğu koyunların alkışladı haber 1 3 Yanıtla
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