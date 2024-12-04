Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar, 27 Kasım itibariyle Esad rejimine yönelik geniş çaplı bir harekat başlattı.
Muhaliflerin bölgede ilerleyişi devam ederken büyük kısmı HTŞ'nin eline geçen Halep'teki halk, tarihi Halep kalesi çevresinde zafer kutlaması yaptı. Kentte yaşayanlar kalesi çevresinde toplanarak sloganlar attı.
Kentin simge yapılarındaki Esad'a ait poster ve bayrakların indirildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası için yaptırdığı heykelin yıkık hali de dikkat çekti.
Halep'i aldıklarını dile getiren HTŞ mensupları da mutlu olduklarını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor - Son Dakika
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