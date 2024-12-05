Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti - Son Dakika
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Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti

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Suriye'de Şam'ı ele geçirmek için kritik önemi bulunan Hama'yı alan muhalifler, zaferlerini telsizlerden duyurdu. Silahlı muhaliflerin kullandığı telsizin markası ise dikkat çekti.

05.12.2024 20:41
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Suriye'de 27 Kasım'da operasyonun düğmesine basan silahlı muhalif gruplar, Devlet Başkanı Beşar Esad'a peş peşe mağlubiyetler yaşattı. Birçok kritik kenti alan muhalifler son olarak, Hama kent merkezine girdi.

MUHALİFLER ZAFERİNİ ASELSAN TELSİZLERLE DUYURDU

Muhalifler, Hama zaferiyle Şam'dan önceki son kale olan Humus'a dayandı. Muhalifler Hama zaferini telsizlerden duyurdu. Telsizlerin markasının Aselsan olması dikkatlerden kaçmadı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti

Aselsan, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kadir Ari:
    Rüzgar tersine dönmez umarım 0 0 Yanıtla
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