Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi - Son Dakika
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Dünya

Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları operasyonda Halep, İdlib, Tel Rıfat'ı alan silahlı muhalifler, son olarak Hama'yı da ele geçirdi. Beşar Esad köşeye sıkışırken, muhalifler sıradaki hedeflerinin Humus olduğunu açıkladı. Muhaliflerin komutanlarından Yarbay Hasan Abdülgani, "Humus'taki kahraman halkımız, zamanınız geldi." derken, telegram kanallarında Humus fotoğrafları paylaşıldı.

05.12.2024 16:49
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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım'da harekete geçen silahlı muhalifler, kısa sürede geniş topraklar kazanmayı başardı. Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı alan muhalifler, son olarak bugün Hama'yı ele geçirdi.

Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

MUHALİFLER, HAMA'YI ELE GEÇİRDİ

Silahlı muhalifler, yeni hedeflerini Humus olarak belirledi. Şam'dan önceki son kale olan Humus'a dayanan muhalifler, kritik bölgeye doğru harekete geçti.

Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

"HUMUS'TAKİ KAHRAMAN HALKIMIZ, ZAMANINIZ GELDİ"

Muhaliflerin komutanlarından Yarbay Hasan Abdülgani yaptığı açıklamada, "Humus'taki kahraman halkımız, zamanınız geldi. Adaletsizliğe ve zulme karşı bir devrim ilan edin ve sizi tanıdığımız gibi olun.' açıklamasını yaptı.

Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

HUMUS HARİTALARINI PAYLAŞIYORLAR

Öte yandan muhaliflerin telegram kanallarında da dikkat çeken paylaşımlar yapılmaya başlandı. Telegram kanalında muhaliflerin Humus haritasını paylaştığı görüldü.

Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

Beşşar Esed, Güvenlik, Politika, Telegram, Suriye, Dünya, İdlib, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Suriyeli kardeşlerim yavaş yavaş ülkesine dönüyor, Biiznillah Sn. Erdoğan Yüzde 70'le seçilir giderlerse. 9 8 Yanıtla
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