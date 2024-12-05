Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

Dünya

Servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım'da harekete geçen silahlı muhalifler, kısa sürede geniş topraklar kazanmayı başardı. Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı alan muhalifler, son olarak bugün Hama'yı ele geçirdi.

MUHALİFLER, HAMA'YI ELE GEÇİRDİ

Silahlı muhalifler, yeni hedeflerini Humus olarak belirledi. Şam'dan önceki son kale olan Humus'a dayanan muhalifler, kritik bölgeye doğru harekete geçti.

"HUMUS'TAKİ KAHRAMAN HALKIMIZ, ZAMANINIZ GELDİ"

Muhaliflerin komutanlarından Yarbay Hasan Abdülgani yaptığı açıklamada, "Humus'taki kahraman halkımız, zamanınız geldi. Adaletsizliğe ve zulme karşı bir devrim ilan edin ve sizi tanıdığımız gibi olun.' açıklamasını yaptı.

HUMUS HARİTALARINI PAYLAŞIYORLAR

Öte yandan muhaliflerin telegram kanallarında da dikkat çeken paylaşımlar yapılmaya başlandı. Telegram kanalında muhaliflerin Humus haritasını paylaştığı görüldü.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.