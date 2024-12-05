Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım'da harekete geçen silahlı muhalifler, kısa sürede geniş topraklar kazanmayı başardı. Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı alan muhalifler, son olarak bugün Hama'yı ele geçirdi.
Silahlı muhalifler, yeni hedeflerini Humus olarak belirledi. Şam'dan önceki son kale olan Humus'a dayanan muhalifler, kritik bölgeye doğru harekete geçti.
Muhaliflerin komutanlarından Yarbay Hasan Abdülgani yaptığı açıklamada, "Humus'taki kahraman halkımız, zamanınız geldi. Adaletsizliğe ve zulme karşı bir devrim ilan edin ve sizi tanıdığımız gibi olun.' açıklamasını yaptı.
Öte yandan muhaliflerin telegram kanallarında da dikkat çeken paylaşımlar yapılmaya başlandı. Telegram kanalında muhaliflerin Humus haritasını paylaştığı görüldü.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.
Son Dakika › Dünya › Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi - Son Dakika
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