Muhaliflerle çatışan Esad\'dan yeni adım: Ordu maaşlarına zam yaptı

Dünya

Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplarla Esad güçleri arasındaki çatışmalar bir haftayı aşkın süredir devam ediyor. Son 8 yıldır devam eden dengeler alt üst olurken; birçok bölgenin el değiştirdiği belirtiliyor.

ESAD'DAN ORDUYA ZAM

Rusya'nın ve Rus Hava Kuvvetleri'nin tam desteğini alan Esad yeni bir adım attı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Esad imzalı kararnameyle askeri personelin götürü maaşlarına yüzde 50 zam yapıldı.