Muhaliflerle çatışan Esad'dan yeni adım: Ordu maaşlarına zam yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Muhaliflerle çatışan Esad'dan yeni adım: Ordu maaşlarına zam yaptı

Muhaliflerle çatışan Esad\'dan yeni adım: Ordu maaşlarına zam yaptı

Silahlı muhalif gruplarla çatışmaya devam eden Suriye Ordusu mensuplarına Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yüzde 50 maaş zammı yaptığı açıklandı.

04.12.2024 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplarla Esad güçleri arasındaki çatışmalar bir haftayı aşkın süredir devam ediyor. Son 8 yıldır devam eden dengeler alt üst olurken; birçok bölgenin el değiştirdiği belirtiliyor.

ESAD'DAN ORDUYA ZAM

Rusya'nın ve Rus Hava Kuvvetleri'nin tam desteğini alan Esad yeni bir adım attı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Esad imzalı kararnameyle askeri personelin götürü maaşlarına yüzde 50 zam yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Beşşar Esed, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Suriye, Dünya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhaliflerle çatışan Esad'dan yeni adım: Ordu maaşlarına zam yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
23:58 Nurdağı’nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı
23:52 Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi
23:35 İzmir’deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı İzmir'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
23:17 3 büyükler PFDK’ya sevk edildi 3 büyükler PFDK'ya sevk edildi
22:53 Sokak Köpeği, Kendisini Besleyen Kişiye Tavuk Budu Getirdi Sokak Köpeği, Kendisini Besleyen Kişiye Tavuk Budu Getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 19:00:34. #1.12#
SON DAKİKA: Muhaliflerle çatışan Esad'dan yeni adım: Ordu maaşlarına zam yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.