Müzakere sonrası Ukrayna lideri Zelenski'den ilk açıklama: Henüz istediğimiz bir sonuç yok, sinyaller aldık - Son Dakika
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Müzakere sonrası Ukrayna lideri Zelenski'den ilk açıklama: Henüz istediğimiz bir sonuç yok, sinyaller aldık

01.03.2022 07:40

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası iki taraf dün müzakere masasında bir araya geldi. Heyetler ilk tur görüşmenin ardından istişareler için ülkelerine dönerken, görüşmede ikinci turun yapılacağı açıklandı. Rusya, "Ortak noktalar belirledik" açıklamasını yaparken Ukrayna lideri Zelenski ise "Henüz bizim istediğimiz bir sonuç yok. Rusya kendi pozisyonunu açıkladı. Bazı sinyaller aldık." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 6. gününde devam ederken, dün müzakere görüşmeleri için Belarus'ta bir araya gelen iki ülkenin heyetleri yaklaşık 6 saat süren görüşmenin ardından istişare için ülkelerine döndü.

İKİNCİ GÖRÜŞME BELARUS-POLONYA SINIRINDA OLACAK

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik" dedi.

Medinskiy, "Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısı önümüzdeki günlerde Belarus- Polonya sınırında gerçekleşecek" diye konuştu.

Müzakere sonrası Ukrayna lideri Zelenski'den ilk açıklama: Henüz istediğimiz bir sonuç yok, sinyaller aldık

"ASIL AMAÇ RUSLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE ATEŞKES"

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise, "Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi" denildi. Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu Heyeti Başkanı Birinci Yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer aldı. Rusya heyetinde ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya'nın Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov ve Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yer aldı.

ZELENSKİ: HENÜZ BİZİM İSTEDİĞİMİZ BİR SONUÇ YOK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi. Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek "Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor. Bu, tüm uluslararası konvansiyonların ihlalidir. Bu suç için kesinlikle bir uluslararası mahkeme kurulacak." dedi.

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakereleri esnasında aynı anda Ukrayna'nın bombalandığına dikkati çeken Zelenski, müzakereler konusunda, "Henüz bizim istediğimiz bir sonuç yok. Rusya kendi pozisyonunu açıkladı. Savaşı bitirmek için bizden karşı maddeler duydular. Bazı sinyaller aldık." dedi.

Müzakere sonrası Ukrayna lideri Zelenski'den ilk açıklama: Henüz istediğimiz bir sonuç yok, sinyaller aldık
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SON DAKİKA: Müzakere sonrası Ukrayna lideri Zelenski'den ilk açıklama: Henüz istediğimiz bir sonuç yok, sinyaller aldık - Son Dakika
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