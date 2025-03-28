Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi - Son Dakika
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Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi

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Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, ülkede meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybının 144'e, yaralı sayısının da 732'ye yükseldiğini açıkladı. Ülkede çok sayıda binanın yıkıldığı ve insanların büyük panik yaşadığı ülkede binlerce kişinin ölmüş olabileceğini aktarılırken; Myanmar'daki Cunta yönetimi, birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti.

28.03.2025 19:18
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Myanmar'daki 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e, yaralıların sayısı ise 732'e yükseldi.

Güney Doğu Asya ülkesi Myanmar, peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay'ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi. Sagaing'de bir köprünün yıkıldığı bilgisini paylaşılırken, Nepido'daki birçok tapınak ve evin hasar gördüğünü belirtti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Depremin bilançosu da her geçen saat ağırlaşıyor. Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, ülkede meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybının 144'e, yaralı sayısının da 732'ye yükseldiğini açıkladı.

BİR ÇOK BÖLGEDE ACİL DURUM

Öte yandan ordu yönetimi, Nepido ve Mandalay'ın da dahil olduğu 6 bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi. Depremin meydana geldiği bölge, ordu ve çeşitli grupların çatışmalarına sahne oluyor.

TAYLAN'DA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland Savunma Bakanlığı, depremde çöken binada 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 90 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Myanmar'ı vuran depremin ardından Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, ülkeyi "acil durum bölgesi" ilan etti.

Myanmar\'daki depremde can kaybı sayısı 144\'e yükseldi

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Son Dakika Dünya Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • kerimbayram2442:
    muslumanlara eziyet çok etti myammar 4 0 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Rabbim şahadetlerini kabul etsin inşallah 1 3 Yanıtla
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