Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.
Öte yandan AFAD'ın 4.8 olarak kayıtlara geçtiği depremi, Kandilli Rasathanesi 5 olarak rapor etti.
Yüksekova'da depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Meydana gelen deprem sonrası Yüksekova'da birçok evde çatlaklar oluştu. İlçenin camilerinden depremle ilgili anonslar yapılarak; camilerin vatandaşlar için açık kalacağını belirtildi.
Yeşiltaş köyündeki vatandaşlar ise evlerinin önünde ateş yakarak dışarda beklediler.
Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda Görür, şu ifadelere yer verdi:
"Dilekli-Yüksekova/Hakkari'de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle"
Son Dakika › Dünya › Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz - Son Dakika
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