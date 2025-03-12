Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz - Son Dakika
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Dünya

Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz

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Deprembilimci Naci Görür, Irak'ın Elbil kentinde gerçekleşen ve Hakkari'de de hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür, ''6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon'' dedi.

12.03.2025 07:49  Güncelleme: 08:01
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Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

Öte yandan AFAD'ın 4.8 olarak kayıtlara geçtiği depremi, Kandilli Rasathanesi 5 olarak rapor etti.

ÇATLAKLAR OLUŞTU

Yüksekova'da depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Meydana gelen deprem sonrası Yüksekova'da birçok evde çatlaklar oluştu. İlçenin camilerinden depremle ilgili anonslar yapılarak; camilerin vatandaşlar için açık kalacağını belirtildi.

Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz

Yeşiltaş köyündeki vatandaşlar ise evlerinin önünde ateş yakarak dışarda beklediler.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda Görür, şu ifadelere yer verdi:

"Dilekli-Yüksekova/Hakkari'de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle"

Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
Naci Görür\'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz

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Son Dakika Dünya Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz - Son Dakika

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