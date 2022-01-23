Kıyılarına yüzlerce hayvan ölüsü vuran Namibya alarmda! Virüs şüphesi üzerine sahiller boşaltıldı

Namibya Tarım, Su ve Toprak Reformu Bakanlığı bünyesindeki Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün bir şubesinden yapılan açıklamada, 13 Ocak'ta ülke kıyılarında 200'ü aşkın hayvan ölüsünün bulunduğu belirtildi.

HASTA KUŞLARDA ÇEŞİTLİ BELİRTİLER GÖZLENDİ

Veteriner Baş Sorumlu su Albertina Shilongo, "Ürperme, titreme, sendeleme hareketleri ve baş şişmesi gibi klinik işaretler gösteren hasta kuşlar da gözlendi. Hasta kuşlardan bazıları donuk durma ve insanlardan kaçmama gibi işaretler de gösteriyordu" dedi.

SAHİLE VURAN KUŞLARDAN NUMUNE ALINDI

Shilongo, sahile vuran kuşlardan alınan numunelerin toplanarak teyit için Namibya Merkez Veterinerlik Laboratuvarı'na gönderildiğini ve sonuçlarının beklendiğini söyleyerek enfeksiyonun kaynağının yabani göçmen kuşlar olduğundan şüphelenildiğini de sözlerine ekledi. Shilongo, hasta veya ölü kuşların olduğu bölgelere yaklaşmamaları konusunda halka çağrıda bulundu.