NASA, 'şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı' keşfettiğini açıkladı - Son Dakika
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BBC

NASA, 'şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı' keşfettiğini açıkladı

14.04.2022 03:20
NASA, 'şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı' keşfettiğini açıkladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi içerisindeki en büyük kuyruklu yıldızı keşfetti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi içerisinde "şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı" keşfettiğini açıkladı

NASA'dan yapılan açıklamada, ilk olarak 2010'da fark edilen, Hubble Uzay Teleskobu sayesinde varlığı teyit edilen kuyruklu yıldızın genişliğinin 137 kilometre, ağırlığının ise yaklaşık 500 trilyon ton olduğu belirtildi.

Normalden 50 kat daha büyük olan kuyruklu yıldıza, onu keşfeden gök bilimciler Pedro Bernardinelli ve Gary Bernstein'a atıfla, Bernardinelli-Bernstein adı verildi.

Kuyruklu yıldızın saatte 35 bin kilometre hızla hareket ettiği ancak Dünya için bir tehlike oluşturmadığı açıklandı.

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın 1 milyon yıldan uzun süredir Güneş'e doğru çekildiğini düşünüyor.

Bernardinelli-Bernstein, 2031 yılında Dünya'ya en yakın konumunu alacak.

Ancak kuyruklu yıldız o zaman bile Dünya'dan 1,6 milyar kilometre uzaklıkta bulunacak.

Bernardinelli-Bernstein, 3 milyon yıllık eliptik bir yörünge çiziyor ve bu onu Güneş'ten yaklaşık yarım ışıkyılı uzağa götürüyor.

Kuyruklu yıldız şimdi Güneş'ten yaklaşık 3 milyar kilometre uzaklıkta ve Güneş Sistemi'nin düzlemine neredeyse dik düşüyor.

Kuyruklu yıldız nedir?

Güneş Sistemi'nin oluşumundan beri varlığını sürdüren buz dağlarına kuyruklu yıldız deniyor.

Dev buz parçaları Güneş'e yaklaştıklarında üzerlerindeki buzların bir kısmı eriyor, arkalarında kuyruk olarak adlandırdığımız izler bırakıyor.

Bir kuyruklu yıldızın kuyruğu Dünya'nın 15 katı kadar uzun olabilir.

Kuyruklu yıldızlar antik çağlardan beri bilinen gök cisimleri arasında yer alıyor.

Güneş Sistemi'nde 6 binden fazla kuyruklu yıldız kayıt altına alınmış durumda.

Kuyruklu yıldızların yüzeylerinin altında donmuş halde bulunan maddeler genellikle karbondioksit, karbon monoksit, metan ve amonyak.

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Güneş, Uzay, NASA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya NASA, 'şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı' keşfettiğini açıkladı - Son Dakika

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