NASA varoluşumuz hakkında gerçeği açığa çıkaracak 4.5 milyar yıl öncesine ait asteroit örneklerini Dünya\'ya getirdi

NASA'nın uzay aracı Osiris-Rex, Dünya'ya getirilen 4.5 milyar yıl öncesine ait asteroit örneklerini Utah çölüne başarıyla indirdi. Bu tarihi an, Osiris-Rex'in uzaya bıraktığı kapsülün, Utah Test ve Eğitim Sahası'na inişiyle gerçekleşti.

Kapsül içinde Bennu adlı karbon zengini asteroitten alınmış en az 250 gram moloz bulunduruyor. Bu örnekler, yaşamın ve Dünya'nın nasıl oluştuğunu anlamak için büyük bir öneme sahip.

Numune kutusu şimdi Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne taşınacak ve özel bir laboratuvarda incelenecek. Japonya da benzer bir görevle örnekler topladı. Osiris-Rex, toplamda 6.2 milyar kilometre yol kat ederek bu başarıya ulaştı.

Ünlü isimlerin de dahil olduğu bir ekip tarafından yönetilen bu görev, erken kimyasal bileşim, su oluşumu ve yaşamın temelleri hakkında kritik bilgiler sunabilir.

Bennu, Dünya'dan 81 milyon kilometre uzaklıkta Güneş'in yörüngesinde dönen bir asteroid olarak bilinir. Osiris-Rex, Bennu'yu kayalar ve kraterlerle dolu bir moloz yığını olarak keşfetti. NASA yetkilileri, örneklerin kesin ölçümlerinin birkaç hafta sürebileceğini açıkladılar.