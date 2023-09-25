NASA varoluşumuz hakkında gerçeği açığa çıkaracak 4.5 milyar yıl öncesine ait asteroit örneklerini Dünya'ya getirdi - Son Dakika

NASA varoluşumuz hakkında gerçeği açığa çıkaracak 4.5 milyar yıl öncesine ait asteroit örneklerini Dünya'ya getirdi

NASA varoluşumuz hakkında gerçeği açığa çıkaracak 4.5 milyar yıl öncesine ait asteroit örneklerini Dünya\'ya getirdi
Son Güncelleme: 25.09.2023 13:57

NASA'nın Osiris-Rex adlı uzay aracı, 4.5 milyar yıl öncesine ait asteroit örneklerini Dünya'ya başarıyla getirdi. Bennu adlı asteroitten alınan örnekler, Utah çölündeki test sahasına indirildi. Bu örnekler, yaşamın ve Dünya'nın nasıl oluştuğunu anlamak için büyük önem taşıyor. Örnekler, Houston'daki bir laboratuvarda incelenecek. Osiris-Rex, bu başarıya ulaşmak için toplamda 6.2 milyar kilometre yol kat etti

NASA'nın uzay aracı Osiris-Rex, Dünya'ya getirilen 4.5 milyar yıl öncesine ait asteroit örneklerini Utah çölüne başarıyla indirdi. Bu tarihi an, Osiris-Rex'in uzaya bıraktığı kapsülün, Utah Test ve Eğitim Sahası'na inişiyle gerçekleşti.

NASA varoluşumuz hakkında gerçeği açığa çıkaracak 4.5 milyar yıl öncesine ait asteroit örneklerini Dünya'ya getirdi

Kapsül içinde Bennu adlı karbon zengini asteroitten alınmış en az 250 gram moloz bulunduruyor. Bu örnekler, yaşamın ve Dünya'nın nasıl oluştuğunu anlamak için büyük bir öneme sahip.

Numune kutusu şimdi Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne taşınacak ve özel bir laboratuvarda incelenecek. Japonya da benzer bir görevle örnekler topladı. Osiris-Rex, toplamda 6.2 milyar kilometre yol kat ederek bu başarıya ulaştı.

NASA varoluşumuz hakkında gerçeği açığa çıkaracak 4.5 milyar yıl öncesine ait asteroit örneklerini Dünya'ya getirdi

Ünlü isimlerin de dahil olduğu bir ekip tarafından yönetilen bu görev, erken kimyasal bileşim, su oluşumu ve yaşamın temelleri hakkında kritik bilgiler sunabilir.

Bennu, Dünya'dan 81 milyon kilometre uzaklıkta Güneş'in yörüngesinde dönen bir asteroid olarak bilinir. Osiris-Rex, Bennu'yu kayalar ve kraterlerle dolu bir moloz yığını olarak keşfetti. NASA yetkilileri, örneklerin kesin ölçümlerinin birkaç hafta sürebileceğini açıkladılar.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya NASA varoluşumuz hakkında gerçeği açığa çıkaracak 4.5 milyar yıl öncesine ait asteroit örneklerini Dünya'ya getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: NASA varoluşumuz hakkında gerçeği açığa çıkaracak 4.5 milyar yıl öncesine ait asteroit örneklerini Dünya'ya getirdi - Son Dakika
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