Nasıra\'da öğrenciler sürücüleri Arap partilerine oy vermeye broşürle çağırıyor

Nüfusun çoğunluğunun Arap olduğu İsrail'in Nasıra şehrinde, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde öğrenciler, önümüzdeki hafta yapılacak ve çekişmeli geçmesi beklenen genel seçimlerde sürücüleri oy kullanmaya çağıran broşürler dağıtıyor. Anketler, Arap partilerinin kilit denge unsuru olabileceğini gösteriyor.Geçmişte İsrail nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturan ve kendilerini genellikle İsrail vatandaşı Filistinliler olarak tanımlayan İsrailli Araplar arasında, hoşnutsuzluk sıklıkla seçimlere katılım oranlarını düşürdü. Ancak bu seçimde, ülke tarihindeki en sağcı iktidar koalisyonundan, yani Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partiler arasındaki ittifakı başarısızlığa uğratmak için güçlü bir çaba var.Broşür dağıtan öğrenciler arasında bulunan 23 yaşındaki Arkan Badran, "Bu aşırılıkçı hükümeti indirmeyi görevimiz olarak görüyorum. Bize ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyorlar" diyor ve ekliyor: "Tüm genç erkek ve kadınları, bizi temsil eden Arap partilerine oy vermeye çağırıyorum oy vermeye çağırıyorum çünkü bu bizim geleceğimiz."

Çoğu kamuoyu yoklaması, ne Netanyahu ve ortaklarının ne de merkez sağcı eski ordu komutanı Gadi Eisenkot liderliğindeki "Değişim Bloğu"nun parlamentoda çoğunluğa ulaşmak için net bir yolunun olmadığını gösteriyor.Eğer haklılarsa, seçimden sonra koalisyon hükümeti kurmak isteyen Netanyahu karşıtı partiler ya başbakanla çalışmama sözlerinden geri adım atmak zorunda kalacaklar ya da Arap çoğunluklu listelerle anlaşma yapacaklar.En büyük anlaşmazlık noktalarından biri, Eisenkot'un ortak değerlerin eksikliğini gerekçe göstererek Arap partilerle koalisyon kurmayı şimdiye kadar reddetmesi.İsrail'in siyaseti ve toplumu, 7 Ekim 2023'te Hamas önderliğinde ülkeye düzenlenen saldırı ve ardından gelen Gazze savaşıyla değişti. Ülkenin Arap azınlığına karşı güvensizlik ve düşmanlık arttı.

Arap vatandaşları için eşit hakları savunan Nasıra'daki Mossawa Merkezi'nden Suha Salman Mousa, "7 Ekim'den sonra bu ülkenin düşmanlarıymışız gibi muamele gördük" diyor. "İfade özgürlüğü alanı daraldı. Büyük çaplı tutuklamalar oldu, ayrıca sosyal medyada bir şey paylaştıkları veya Gazze'deki savaşa karşı çıktıkları için insanlar işlerinden kovuldular."Salman Mousa, bakanları İsrailli Araplar'a karşı "sistematik ayrımcılık yapmak" ve "tahrikte bulunmak" ile suçluyor. Sivil toplum grupları, Arap toplulukları için ayrılan bütçelerin orantısız bir şekilde kesildiğini söylüyor. Hükümet ise kesintilerin savaş zamanı savunma ve güvenlik harcamalarını finanse etmek için gerekli olduğunu belirtiyor.İsrail hastanelerinde çalışan Arap doktorlara karşı siyasi kampanyalar ve İsrailli Yahudiler tarafından Arap otobüs şoförlerine yönelik ırkçı saldırılar da yaşandı.Bazı seçim kampanyaları, toplumsal bölünmeleri derinleştirerek bundan faydalanmaya çalıştı. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Arap nüfusunun çoğunun yaşadığı Yukarı Celile ve güney Necef bölgelerinin bazı kısımlarını "Yahudileştirmeye" yemin etti ve bunu işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin genişletilmesine benzetti.İsrail'deki Arap nüfusunun büyük çoğunluğu, 1948'de devletin kurulması ile sonuçlanan ve yüz binlerce kişinin evlerinden zorla çıkarılmasına veya kaçmasına neden olan savaş sırasında İsrail topraklarında kalan Filistinlilerin torunları. İsrail'in mevcut hükümeti onları genellikle devletin Yahudi kimliğine bir tehdit olarak gösteriyor. Son zamanlarda başbakan, rakiplerinin Araplarla işbirliği yaparak "tehlikeli bir hükümet" kurmayı planladığını iddia etmişti.Bu noktayı vurgulamak için, seçim kampanyasının sorumluları, Nasıra'nın ana girişindeki bir yol kavşağı da dahil olmak üzere çeşitli yerlere reklam panoları yerleştirdi.Bu panolarda "Sağ mı, Filistin mi?" diye soruluyor ve sağcılar da dahil olmak üzere ana muhalefet figürlerinin resimleri ikinci seçeneği temsil ediyormuş gibi gösteriliyor. Netanyahu kampanyasında ayrıca, rakiplerinin Arap liderlerle kucaklaştığını gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş videolar da kullandı.

Nasıra'da popüler bir Arapça radyo istasyonu olan Radio Nas'ta, aynı zamanda İsrail'in Kanal 12'si için analistlik de yapan haber sunucusu Muhammed Magadli ile tanışıyorum. Babası Raleb Magadli, 2007-2009 yılları arasında İşçi Partisi'ni temsilen İsrail'in ilk Müslüman bakanı olarak görev yapmıştı. Magadli'ye, Değişim Bloğu liderlerinin Arap partileriyle güçlerini birleştirmeyi reddetmeleri hakkında ne düşündüğünü soruyorum."Tek kelimeyle bu ırkçılık. Ama [bunun da] nedenini açıklayacak olursak, sebebi Binyamin Netanyahu'nun siyasi çıkarları" diyor ve ekliyor: "Sürekli olarak Arap partilerinin meşruiyetini zedelemeye çalışıyor; çünkü onlar Arap, çünkü onlar Filistinli. Bu durum İsrail'deki Yahudi partilerinin çoğunu etkiliyor."Bu hafta yapılan anketler, Eisenkot'un bloğunun ve Netanyahu'nun dindar-milliyetçi bloğunun İsrail parlamentosundaki 120 sandalyenin yaklaşık 50'sini kazanabileceğini, toplamda ise 13 veya 14 sandalyenin Arap çoğunluklu gruplara gidebileceğini gösteriyor. Bunlar, Hadash, Balad ve Taal'ın koalisyonu olan Ortak Arap Listesi ve siyasetçi Mansur Abbas'ın önderliğindeki daha küçük bir İslamcı parti olan Birleşik Arap Listesi.

Abbas'ın partisi başlangıçta İsrail'deki İslami Hareket'in bir parçası olarak kurulmuş olsa da, ki bu hareket sosyal açıdan muhafazakar değerlere sahip, Yahudilerle ortaklık kurmasıyla tanınıyor. Parti, İsrailli Araplar'ın sorunlarını çözmeye öncelik veriyor ve Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri nispeten daha az gündeme getiriyor.Abbas, iktidarın tadını daha önce tatmış bir isim. 2021'de, şu anda Eisenkot'un bloğunun sağcı bir üyesi olan Naftali Bennett liderliğindeki kısa ömürlü İsrail hükümetinde bakan olmuştu. Bu seçim için, sürpriz bir adım atarak listesinin ikinci sırasını Yahudi kökenli eski bir polis memuru ve merkez görüşlü milletvekili Yoav Segalovitz'e verdi. Abbas, Eisenkot ve diğerlerinin seçimden sonra partisiyle ittifaka daha açık olacağına inanıyor ve bir sonraki hükümete katılmak istediğini ısrarla belirtiyor.BBC'ye yaptığı açıklamada, "Arap toplumuna hizmet etmek için parlamentoda temsilin yeterli olmadığı sonucuna vardık. Sorumluluk almaya, sorunlarımızın çözümünün bir parçası olmaya ve hem Araplara hem de Yahudilere umut sunmaya karar verdik" diyor ve ekliyor: "Bu nedenle yalnızca temsil etmekle kalmayan, etki de uyandırmayı amaçlayan bir yaklaşıma sahibiz."

Laik partilerden oluşan ve Arap İsrailliler için eşit hakları, İsrail ordusunun Filistin topraklarını işgalini sonlandırmasını ve İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözümü savunan Ortak Liste, muhalefet içinde etkili bir konum elde etmeyi hedefliyor. Ortak Liste, Netanyahu hükümetinin yerine geçebilecek kişilere, önemli politikalarda destek karşılığında oylamalarda destek sağlanmasından bahsediyor.İsrailli Araplar için bu seçimdeki en önemli konulardan biri, yaygın çete suçları.Eylül ayında İsrail Demokrasi Enstitüsü isimli düşünce kuruluşu tarafından yapılan bir ankete göre, Arap vatandaşlarının %53,5'i hangi partiye oy vereceklerine karar verirken bunun en önemli faktör olduğunu belirtti. Yahudi-Arap birlikteliğini teşvik eden Abraham Initiatives örgütüne göre, geçen yıl topluluk içindeki cinayetler rekor seviyeye ulaşarak 252'ye çıktı. Bu sayı, öldürülen İsrailli Yahudilerin sayısının yaklaşık beş katı.

Yafa'nın bugün Tel Aviv'le birleşmiş, Arap ve Yahudilerin birlikte yaşadığı bir mahallesinde, Ziad Samouni bana oğlu Hüseyin'in geçen kasım ayında evlerinin yakınında motosikletli iki silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldüğü yeri gösteriyor.Olayla ilgili henüz tutuklama yapılmadı. Çoğu olayın faili meçhul kalması nedeniyle, Arap-İsrailliler hükümeti hareketsiz kalmakla suçluyor.'Israeli-Palestinian Bereaved Families for Peace' isimli destek grubunun bir parçası olan Samouni, "Görünüşe göre amaçları, katilin asla yakalanmadığı ve Arapların birbirlerini öldürmeye devam ettiği bir noktaya gelmemizi sağlamak" diyor.İsrail polisi BBC'ye yaptığı açıklamada, Hüseyin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini ve "her türlü şiddet ve suç vakasına azami ciddiyetle yaklaşıldığını" belirtti."Oğlunu kaybetmiş bir baba olarak, elbette kan dökülmesinin sona ermesini istiyorum" diyor Samouni ve ekliyor: "Değişimin gerekli olduğuna inanan her Arap vatandaşının oy kullanma zamanının geldiğini görmesini diliyorum."

Bu ay, İsrail Yüksek Mahkemesi, Merkezi Seçim Komitesi'nin Birleşik Arap Listesi ve Ortak Liste'yi ve bunların iki üyesini diskalifiye etme kararını bozdu.Çoğunluğu iktidar koalisyonundan oluşan komite, bu kişilerin, İsrail'in Yahudi devleti olarak varlığını inkar eden adayları yasaklayan bir yasayı ihlal ettiklerini savunuyordu. Partiler ve temsilcileri ise bunu kesinlikle reddetti.Seçimlere sadece birkaç gün kala, Nasıra'da bazı sürücüler tercih ettikleri partinin bayraklarını araçlarına astılar.Bu seçimde riskler çok yüksek: Arap vatandaşlar İsrail'de kimin iktidarda olacağında karar verici olabilirler ve bu oylamayı ülkedeki kendi gelecekleri için de çok önemli görüyorlar.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .