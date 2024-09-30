İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybetmesi sonrası, gözler karşı cepheden gelecek yanıta çevrilmişti. İsrail'e meydan okuyan Hizbullah, yeni liderini de yakında seçeceklerini belirtti.
İsrail, 27 Eylül Cuma günü Beyrut'ta Şii nüfusun çoğunlukta olduğu ve Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesini çok sayıda hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda Hizbullah lideri Nasrallah ve diğer bazı üst düzey isimler hayatını kaybetti. Lübnan medyası, savaş uçaklarının ağır bombalarla gerçekleştirdiği saldırıları, 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan savaştan bu yana Beyrut'un maruz kaldığı en ağır hava bombardıman olarak niteledi.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Nasrallah'ın ölümünün ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Kasım, "Halklar Nasrallah'ı seviyordu. Nasrallah Filistin'e aşıktı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Lübnan'a ve özgür tüm insanlara başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle söze başladı.
Kasım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Hizbullah'ın İsrail saldırılarına füze saldırılarıyla yanıt verdiğini belirten Naim Kasım, "Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık" dedi.
Hizbullah'ın merakla beklenen yeni liderine de değinen Kasım, "Hizbullah'a en yakın zamanda yeni genel sekreter seçeceğiz. Elimizde olan bütün lideri değerlendireceğiz. Hepiniz rahat olun ki, seçimler çok rahat olacak" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular - Son Dakika
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