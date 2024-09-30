Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular - Son Dakika
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Dünya

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

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Liderleri Nasrallah'ın ölümü sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama geldi. Canlı yayında konuşan Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım, "Meydandan asla çekilmeyeceğiz, düşman ile savaşacağız. İsrail karadan saldırırsa hazırız" ifadelerini kullandı.

30.09.2024 12:09  Güncelleme: 12:59
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İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybetmesi sonrası, gözler karşı cepheden gelecek yanıta çevrilmişti. İsrail'e meydan okuyan Hizbullah, yeni liderini de yakında seçeceklerini belirtti.

İsrail, 27 Eylül Cuma günü Beyrut'ta Şii nüfusun çoğunlukta olduğu ve Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesini çok sayıda hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda Hizbullah lideri Nasrallah ve diğer bazı üst düzey isimler hayatını kaybetti. Lübnan medyası, savaş uçaklarının ağır bombalarla gerçekleştirdiği saldırıları, 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan savaştan bu yana Beyrut'un maruz kaldığı en ağır hava bombardıman olarak niteledi.

"NASRALLAH FİLİSTİN'E AŞIKTI"

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Nasrallah'ın ölümünün ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Kasım, "Halklar Nasrallah'ı seviyordu. Nasrallah Filistin'e aşıktı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Lübnan'a ve özgür tüm insanlara başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle söze başladı.

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Kasım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • "Bize darbe vurdular ama biz yolumuza devam edeceğiz. Biz Allah'ın verdiği zafer sözüne inanıyoruz.
  • Hizbullah, hedefleri yolunda ilerleyecek. Meydanda hazırız, meydandan çekilmeyeceğiz. İsrail, Lübnan'a her yere saldırıyor. Köy köy seçiyor, zarar vermediği bir ev, köy kalmadı. Sivillere, sağlık ekiplerine saldırıyor. Çocukları, kadınları, yaşlıları hedef alıyor.
  • Amerika, İsrail'i bütün imkanlarıyla destekliyor. Bu soykırımda Amerikalılar da sınırsız destek vererek İsrail'i savunuyor.
  • Asla bu savaş meydanından geri çekilmeyeceğiz. Biz biliyoruz ki, bu savaş uzun sürebilir. Bütün ihtimallere karşı hazırız. İsrail kara saldırısı başlatırsa, direniş güçlerimiz hazır. İsrailli düşmanlarımız hedeflerine asla ulaşamayacak, bu savaştan zaferle çıkacağız. İsrail bizim askeri gücümüzü asla bitiremez.

"1 MİLYON İSRAİLLİ KAÇTI"

Hizbullah'ın İsrail saldırılarına füze saldırılarıyla yanıt verdiğini belirten Naim Kasım, "Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık" dedi.

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

"ELİMİZDE OLAN BÜTÜN LİDERLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Hizbullah'ın merakla beklenen yeni liderine de değinen Kasım, "Hizbullah'a en yakın zamanda yeni genel sekreter seçeceğiz. Elimizde olan bütün lideri değerlendireceğiz. Hepiniz rahat olun ki, seçimler çok rahat olacak" ifadelerini kullandı.

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah\'tan ilk açıklama! İsrail\'e meydan okudular

Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Tahsin Mehdevi:
    Rabbim direniş eksenine zafer nasıp eylesin. Allah'ın yardımı sizinledir, mazlumların umudu sizlersiniz. Allah'ım bu senin ordundur, eğer yenilirse(Allah korusun) tüm şer odakları sevinecekler ve mazlumlar mustazaflar daha da zulüm görecek. Zafer Allah'tandır. 154 42 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Laf salatası pek severdi rahmetli nasrallah 101 54 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    birlik olmadıkça bu iş olmaz 129 14 Yanıtla
  • bilal gedik:
    traşş 91 38 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    bi sus adamlar bitirdi sizi boşmuşsunuz 77 31 Yanıtla
  • Murat:
    sizden yoğurda salatalık bile olmaz. 74 28 Yanıtla
  • BİZİM YUNUS:
    hadi inşallah 66 13 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    adamlar Heri sarmış haberleşme istihbarat sen neyden bahsediyorsun burnunu kasisan adamlarin haberi var 60 6 Yanıtla
  • fatih bolat:
    ee yapın artık madem. ancak konuşuyorsunuz. 48 13 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    israil içinden geçiyeah 42 18 Yanıtla
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