Nasrallah\'ın ölümü sonrası İran\'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

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İsrail ordusu, Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah'ın 32 yıllık lideri Nasrallah'ın ölümü hakkında, Hizbullah tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Hizbullah'a yakın kaynaklar da Nasrallah'tan cuma gecesinden beri haber alınamadığını aktardı.

İRAN TEYAKKUZA GEÇTİ

Bölgedeki tansiyonu daha da artırması beklenen bu gelişme sonrası İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Lübnan başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele almak üzere toplandı.

HAMANEY GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ

İran kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; İran dini lideri Hamaney İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesi sonrası güvenli bölgeye götürüldü. Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan İran dini lideri Hamaney, "" Lübnan'da savunmasız insanların öldürülmesi, Siyonist kuduz köpeğin vahşetini bir kez daha herkesin gözü önünde ortaya çıkarırken, bir yandan da gaspçı rejimin liderlerinin basiretsizliğini ve aptalca politikasını kanıtladı. Siyonist rejimi yöneten terör çetesi, Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü suç savaşından ders almamış, kadın, çocuk ve sivillerin toplu katledilmesinin direniş örgütünün sağlam yapılanmasını etkileyip yıkamayacağını anlayamamıştır. Şimdi aynı aptal politikayı Lübnan'da da uyguluyorlar. Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına önemli bir zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidirler" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Hamaney

"BÖLGENİN KADERİ DİRENİŞ GÜÇLERİ TARAFINDAN BELİRLENECEK"

Hamaney açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi: "Tüm Müslümanların, imkanlarıyla Lübnan halkının ve Hizbullah'ın yanında gururla durması ve gasıp, zalim ve şeytani rejime karşı mücadelede ona yardım etmesi farzdır. Bu bölgenin kaderi, direniş güçleri tarafından belirlenecek ve bu güçlerin başında gururlu Hizbullah bulunmaktadır. Bölgede tüm Direniş güçleri yanındadır ve desteklemektedir. Lübnanlılar, işgalci rejimin askerlerinin Beyrut'a doğru ilerlediği ve Hizbullah'ın onları durdurup Lübnan'ı gururlandırdığı zamanı unutmadı. Bugün de, Allah'ın lütfu ve gücüyle, Lübnan, saldırgan ve kötü niyetli düşmanına yaptıklarından pişmanlık duyuracak."