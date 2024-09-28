Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü - Son Dakika
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Dünya

Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesi sonrası İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu olağanüstü toplanarak hem bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi hem de İran dini lideri Hamaney güvenli bölgeye götürülmesini kararlaştırdı.

28.09.2024 12:41
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İsrail ordusu, Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah'ın 32 yıllık lideri Nasrallah'ın ölümü hakkında, Hizbullah tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Hizbullah'a yakın kaynaklar da Nasrallah'tan cuma gecesinden beri haber alınamadığını aktardı.

İRAN TEYAKKUZA GEÇTİ

Bölgedeki tansiyonu daha da artırması beklenen bu gelişme sonrası İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Lübnan başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele almak üzere toplandı.

HAMANEY GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ

İran kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; İran dini lideri Hamaney İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesi sonrası güvenli bölgeye götürüldü. Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan İran dini lideri Hamaney, "" Lübnan'da savunmasız insanların öldürülmesi, Siyonist kuduz köpeğin vahşetini bir kez daha herkesin gözü önünde ortaya çıkarırken, bir yandan da gaspçı rejimin liderlerinin basiretsizliğini ve aptalca politikasını kanıtladı. Siyonist rejimi yöneten terör çetesi, Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü suç savaşından ders almamış, kadın, çocuk ve sivillerin toplu katledilmesinin direniş örgütünün sağlam yapılanmasını etkileyip yıkamayacağını anlayamamıştır. Şimdi aynı aptal politikayı Lübnan'da da uyguluyorlar. Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına önemli bir zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidirler" ifadelerini kullandı.

Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü
İran dini lideri Hamaney

"BÖLGENİN KADERİ DİRENİŞ GÜÇLERİ TARAFINDAN BELİRLENECEK"

Hamaney açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi: "Tüm Müslümanların, imkanlarıyla Lübnan halkının ve Hizbullah'ın yanında gururla durması ve gasıp, zalim ve şeytani rejime karşı mücadelede ona yardım etmesi farzdır. Bu bölgenin kaderi, direniş güçleri tarafından belirlenecek ve bu güçlerin başında gururlu Hizbullah bulunmaktadır. Bölgede tüm Direniş güçleri yanındadır ve desteklemektedir. Lübnanlılar, işgalci rejimin askerlerinin Beyrut'a doğru ilerlediği ve Hizbullah'ın onları durdurup Lübnan'ı gururlandırdığı zamanı unutmadı. Bugün de, Allah'ın lütfu ve gücüyle, Lübnan, saldırgan ve kötü niyetli düşmanına yaptıklarından pişmanlık duyuracak."

Nasrallah\'ın ölümü sonrası İran\'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

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Son Dakika Dünya Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Adem GS:
    Ben yazmıştım İran ölmedi dediyse ölmüştür diye.Bu İran bildiğin bomboş kurusıkı. 244 7 Yanıtla
    Whatisup Up:
    Bu İran'ın bir dışkıdan ibaret olduğu dünya çapında resmileşmiştir. 0 0
  • İbrahim ozturk:
    vallahi helal olsun israil sakal bıyık bükücü helal sana 101 145 Yanıtla
    Salih Gökçek:
    İsrail tohumları kendini belli ediyor 0 0
    Ali null:
    Amerika olmasa 1 günlük onların işi 0 0
  • Mehmet Yılmaz:
    bu kadar korkaklık yaparsanız üzerinize çökerler israelin arayıpda bulamadigi ortam 217 2 Yanıtla
  • Celal Beştaş:
    İraaaan İraaaann Yanlis stretejiler üst üste Sesin varken Horozluk yapmadn kistilar sesini daha kim seni alır Kaileye istesen de otemessin 121 6 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    Mehdinin korumasında olduğu söyleniyordu bu korku neden peki!??? 113 7 Yanıtla
  • Serhat Bağcı:
    Bence İran cumhurbaşkanı İsrail tarafından öldürüldü helikopteri düşürüldü. İsrail bunu yaptı. Bence İrem bunu söylemeye korkuyor 102 1 Yanıtla
    halil eles:
    zaten öyle oldu 0 0
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