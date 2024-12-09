NATO'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya'yı suçladılar - Son Dakika
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NATO'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya'yı suçladılar

NATO\'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya\'yı suçladılar

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Suriye'deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Rutte, Rusya ve İran'ı Suriye'deki iç savaştaki rolleri nedeniyle eleştirirken; bu ülkelerin Esad rejiminin ana destekçileri olduğunu, Suriye halkına karşı işlenen suçların sorumluluğunu paylaştıklarını söyledi.

09.12.2024 19:02
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Rusya ve İran Esad rejiminin ana destekçileriydi ve Suriye halkına karşı işlenen suçların sorumluluğunu paylaşıyorlar" açıklamasında bulundu.

"KAPSAYICI BİR SÜRECİN BAŞLAMASINI UMUYORUZ"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rutte, Suriye'de iktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirmesi ve Suriye'nin öncülüğünde kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulunarak, "Bu, Suriye ve bölge halkı için sevinçli ama aynı zamanda belirsiz bir an. İktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirmesini ve Suriye liderliğinde kapsayıcı bir siyasi sürecin başlamasını umuyoruz" dedi.

Rutte, ayrıca Suriyeli muhalif grupların geçiş sürecinde hukukun üstünlüğüne riayet etmeleri, sivilleri korumaları ve dini azınlıklara saygı göstermeleri gerektiğini vurguladı.

RUSYA VE İRAN'I SUÇLADI

Rusya ve İran'ı Suriye'deki iç savaştaki rolleri nedeniyle eleştiren Rutte, Esad'ın artık kendi çıkarlarına hizmet etmediğini gördüklerini ve onu terk ettiklerini belirterek, "Rusya ve İran Esad rejiminin ana destekçileriydi ve Suriye halkına karşı işlenen suçların sorumluluğunu paylaşıyorlar. Aynı zamanda güvenilmez ortaklar olduklarını kanıtladılar. Esad işlerine yaramamaya başladığında onu terk ettiler" dedi.

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Son Dakika Dünya NATO'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya'yı suçladılar - Son Dakika

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