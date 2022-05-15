NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz

15.05.2022 16:58

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri hakkında Türkiye'nin sergilediği olumsuz tavırla ilgili açıklamalar yaptı. Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Stoltenberg, Türkiye'nin niyetinin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini engellemek olmadığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşının ardından Rusya'ya komşu İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğini gündeme getirmiş, bugün de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ülkesinin NATO askeri ittifakına resmi üyelik başvurusunda bulunacağını söylemişti.

"İKİ ÜLKE DE NATO'NUN YAKIN ORTAKLARIDIR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları'nın Almanya'nın başkenti Berlin'deki toplantısında konuştu. Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç NATO'nun yakın ortaklarıdır. NATO'ya başvurmak kendi kararlarıdır" dedi.

"TÜRKİYE İLE BİR ANLAŞMAYA VARACAĞIMIZA EMİNİM"

Stoltenberg, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda dile getirdiği rahatsızlığa değinerek, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi.

"AMAÇLARI ÜYELİKLERİ ENGELLEMEK DEĞİL"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin niyeti Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini engellemek değil. Bunu açık açık söylediler" ifadelerinde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU 3 ŞART SIRALAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG terör örgütleriyle ve mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler ve özellikle İsveç'in silah yardımı yapmasıyla birlikte tüm rahatsız olduğumuz konuları açık şekilde sergiledik. Bunları fotoğraflar ve belgelerle müttefiklerimize de anlattık" demiş, Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya terörü desteklemeyi durdurmalı. Güvenlik garantisi vermeli, ve Türkiye'ye yönelik ihracat yasaklarını kaldırmalı" ifadelerinde bulunmuştu. Çavuşoğlu ayrıca, "Finlandiya Dışişleri Bakanı tutumuza ılımlı yaklaşırken İsveç'te bunu görmüyoruz" demişti.

NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
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Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz' sözleri sonrası açıklama geldi Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz' sözleri sonrası açıklama geldi Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerini gidermek için masaya... Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerini gidermek için masaya...

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Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz - Son Dakika
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