NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye\'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, "ürkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, etkileyici bir savunma sanayisine sahiptir ve 70 yılı aşkın süredir güçlü ve kararlı bir müttefiktir." dedi.

MARK RUTTE ANKARA'DA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve geldikten sonra Ankara'ya yaptığı ilk ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. "Terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diyen Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücüne dikkat çekti.

"TÜRKİYE ETKİLEYİCİ BİR SAVUNMA SANAYİSİNE SAHİPTİR"

Rutte, "Giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, etkileyici bir savunma sanayisine sahiptir ve 70 yılı aşkın süredir güçlü ve kararlı bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.