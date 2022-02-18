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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü

18.02.2022 19:23
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna Krizi' ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek Erdoğan'ı aynı zamanda Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yıl dönümünü münasebebtiyle kutladığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna Krizi' ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek Erdoğan'ı aynı zamanda Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yıl dönümünü münasebebtiyle kutladığını ifade etti.

Stoltenberg konuyla ilgili açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağı hakkında konuştuk. Kendisini ayrıca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla kutladım. Güvenlik ortamımızda o zamandan beri çok şey değişti, ancak Müttefikler olarak birbirimize olan bağlılığımız sarsılmaz" dedi.


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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü - Son Dakika
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