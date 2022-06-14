NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Erdoğan'ın taleplerini dikkate almak zorundayız

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için yaptığı başvuru gündemde yerini koruyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusuna Türkiye'nin karşı çıkmasıyla birlikte üç ülke arasında müzakere görüşmeleri başlamıştı. Türkiye, her iki ülkeden de terör örgütlerine verdikleri desteği çekmelerini istemişti.

"ERDOĞAN'IN ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMAK ZORUNDAYIZ"

Daha önce yaptığı açıklamalarda "Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan çekmediği anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor" diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.