NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Erdoğan'ın taleplerini dikkate almak zorundayız - Son Dakika
Üye Girişi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Erdoğan'ın taleplerini dikkate almak zorundayız

14.06.2022 23:58
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Erdoğan'ın taleplerini dikkate almak zorundayız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için yaptığı başvuru gündemde yerini koruyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusuna Türkiye'nin karşı çıkmasıyla birlikte üç ülke arasında müzakere görüşmeleri başlamıştı. Türkiye, her iki ülkeden de terör örgütlerine verdikleri desteği çekmelerini istemişti.

"ERDOĞAN'IN ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMAK ZORUNDAYIZ"

Daha önce yaptığı açıklamalarda "Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan çekmediği anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor" diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.

YORUMLAR
500
'Turkish Airlines' yerine 'Türkiye Hava Yolları' yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi 'Turkish Airlines' yerine 'Türkiye Hava Yolları' yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Erdoğan'ın taleplerini dikkate almak zorundayız - Son Dakika


Son Dakika
00:02 Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi
00:00 Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti
23:42 A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
23:22 Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek
23:19 Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
22:42 Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
22:08 Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 00:13:40. #1.13#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Erdoğan'ın taleplerini dikkate almak zorundayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement