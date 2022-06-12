NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin terör endişeleri meşru
12.06.2022 16:34
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşru. Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz. Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını kabul etmek için son tarih değil" açıklamasını yaptı.
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12.06.2022 16:38:16. #1.11#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin terör endişeleri meşru - Son Dakika