NATO: İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için anlaşmaya varmaya çalışıyor, Türkiye'nin endişelerini dikkate alıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın hızla ittifaka üye olmalarını istediklerini söyledi.

Anlaşmaya varılması için çabalarını sürdürdüklerini belirten Stoltenberg, " Türkiye'nin endişelerini dikkate alıyoruz" dedi.

Stoltenberg, "NATO içerisinde anlaşmazlık olması beklenmedik bir durum değil, soruna çözüm buluruz. Bundan eminim" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri bu açıklamaları bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında yaptı.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Bence bir çıkış yolu var

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu söyledi.

İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Wallace, Ankara'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki endişelerini dinleyeceklerini belirtti.

Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenli olarak görüştüklerini kaydeden Wallace, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK ile ilgili son açıklamalarını da dinlediğini kaydederek, "Bence bir çıkış yolu var, sonunda oraya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

İsveç ve Finlandiya dün NATO'ya resmen üyelik başvurusu yapmış ancak Türkiye'nin itirazı nedeniyle iki ülkeyle resmi müzakereler başlamamıştı.

NATO'nun halen Türkiye dahil 30 üyesi var.

İttifaka yeni bir ülkenin üye olabilmesi için tüm üyelerin onayı gerekiyor.

Ankara, İsveç ve Finlandiya'yı "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermemekle" suçluyor.

Erdoğan: 'Hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bugün düzenlenen bir etkinlikte gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'Hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, "İsveç kesinlikle tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladılar" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK'ya, YPG'ye ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar; yürüyüş ise yürüyüş, paçavralarını köprü üstlerine her yere asacaklar.

"NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz."

"Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de, Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki?"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularıyla ilgili açıklamasında, "Mesele Türkiye'nin ikna edilmesi değil, NATO'ya üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdiği desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir" dedi.