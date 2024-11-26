NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş - Son Dakika
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Dünya

NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

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NATO Genel Sekreteri olduktan sonra ilk kez Ankara'yı ziyaret eden Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 saat süren toplantısı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İletişim Başkanlığı görüşmede ele alınan konuları tek tek sıralarken, yetkililer Rutte'nin ziyaretini büyüyen küresel savaş tehdidi ve değişen denklem sebebiyle Ankara'yı ikna girişimi olarak yorumladı.

26.11.2024 07:10  Güncelleme: 07:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rutte'yi kabulünde, Ukrayna- Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayi malzemesi tedarik dayanışması ve Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi.

NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

ANKARA'YI İKNA GİRİŞİMİ

Erdoğan'ın Rutte ile yaptığı görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Ankara'daki bu ilklere sahne olan zirveyi değerlendiren uzmanlar ziyareti büyüyen küresel savaş tehdidi ve değişen denklem sebebiyle Ankara'yı ikna girişimi olarak yorumladı.

"NATO İLE CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR"

Yetkililer, başta terör tanımı ve PKK-PYD- YPG gibi örgütlere sağlanan destek, İsrail işgal ve katliamlarına karşı tavır olmak üzere NATO ile ciddi sıkıntıların yaşandığına dikkat çekiyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, Rutte'nin Biden ve Trump'la yaptığı görüşmeye dikkat çekti ve "Artan savaş ve nükleer silah tehdidi ile birlikte Türkiye'nin üstlendiği arabulucu ve kilit ülke rolü önem kazandı.

Trump, Ukrayna savaşının biteceğini vadetti ancak elinde seçenek yok. Türkiye bu yüzden kritik öneme sahip" dedi. Türkiye gazetesinde yer alan haberlere göre konunun bir diğer uzman ismi Deniz Tansi ise "NATO ile ortak terör tanımımız bile yok. PKK ve uzantıları ile ilgili tasarrufları ortada. Ancak diğer yandan Türkiye'siz bir NATO çok daha büyük tehdit. Bizim olmadığımız bir pakta Güney Kıbrıs ve İsrail'i dahil etmeleri belki saatler içerisinde gerçekleşir. Fakat artan gerilim sebebiyle Türkiye'ye her zamankinden çok daha fazla ihtiyaçları var' dedi.

NATO lideri Rutte, Türkiye\'yi ikna için gelmiş

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hüseyin Ermurat:
    İkna olmuştur zaten ne dersen ok almanya başkanı geldi ne dediyse gelmek isteyen varsa gelsin dedi ülkemize kimin neye kime.hizmet ettigi göründügü gibi degil 47 25 Yanıtla
  • Mehmet Alsa:
    Yav hehe 18 21 Yanıtla
  • ÇAĞRI NURSAL:
    tayyip önce olmaz deyip halkın gazını alır, sonra rumları natoya sokar. GÖRÜRSÜNÜZ ?? FİNLANDİYA VE İSVEÇ DE OLDUĞU GİBİ. 27 12 Yanıtla
  • hakan eryiğit:
    Türkiye bu oyunlara gelmemelidir . Daha düne kadar. Savunma sistemleri Savaş uçağı saymayan. Her fırsatta Yunanistanı destekleyen Avrupa. Kuyruğu sıkışınca Türkiye nin kapısını çalması manidardır. O nedenle çok uyanık olmak zorunda Türkiye 30 1 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Silah satış ambargosu uygula, paranla silah satın almana engel olsunlar, terör örgütünü destekle, F 30 için programdan çikar, parana el konulsun ama Rusya tehdidi olunca Türk askeri gelsin. Yüzsüzlük 17 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    NATONUN HİÇBİR FAYDASINI GÖRMEDİ BU ÜLKE. AMERİKA, İSRAİL ADIM ADIM HEDEFİNE YAKLAŞIRKEN NEREDEYDİNİZ??? RUSYANIN YANINDAYIM BİR TÜRK VATANDAŞI OLARAK. 12 1 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    Mesela yani 0 0 Yanıtla
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