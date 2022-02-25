NATO liderleri: Rusya, NATO-Rusya Kurucu Senedi'ndeki ilkeleri alenen reddetti - Son Dakika

Devlet ve hükümet başkanları video konferans yöntemiyle katıldığı NATO Zirvesi sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada dünyanın Rusya'yı ve Belarus'u eylemlerinden sorumlu tutacağı ifade edilerek "Rusya'nın eylemleri aynı zamanda NATO-Rusya Kurucu Senedi'nde güvence altına alınan ilkelerin alenen bir reddidir" denildi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Kurucu Belgesi dahil uluslararası hukuku temelden ihlal ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti;

"Rusya'nın eylemleri aynı zamanda NATO-Rusya Kurucu Senedi'nde güvence altına alınan ilkelerin alenen bir reddidir: Senet kapsamındaki taahhütlerini terk eden Rusya'dır. Başkan Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda hem ekonomik hem de siyasi olarak ağır bir bedel ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır. Rusya'ya şimdiden büyük ve eşi görülmemiş yaptırımlar uygulandı. NATO, ilgili paydaşlar ve AB de dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın işbirliği içinde olmaya devam edecektir.""HER ULUSUN KENDİ GÜVENLİK DÜZENLEMELERİNİ SEÇME HAKKI VAR"Açıklamada "NATO, her ulusun kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkı da dahil olmak üzere, Avrupa güvenliğini destekleyen tüm temel ilkelere bağlılığını sürdürmektedir. Ukrayna kendini savunmaya devam ederken ve diğerlerini de aynısını yapmaya çağırırken, biz de Ukrayna'ya siyasi ve pratik destek sağlamaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.İTTİFAK'IN DOĞU KISMINA ÖNEMLİ İLAVE SAVUNMA KUVVETLERİ

Açıklamanın sonunda "Şimdi İttifak'ın doğu kısmına önemli ilave savunma kuvvetleri konuşlandırıyoruz. Şimdi ve gelecekte İttifak genelinde güçlü ve güvenilir caydırıcılık ve savunma sağlamak için gerekli tüm konuşlandırmaları yapacağız" denildi.