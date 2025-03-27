NATO: Litvanya'da kaybolan dört ABD askeri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

NATO: Litvanya'da kaybolan dört ABD askeri hayatını kaybetti

NATO: Litvanya\'da kaybolan dört ABD askeri hayatını kaybetti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Litvanya'da eğitim sırasında kaybolan dört ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayın ayrıntılarına dair henüz net bilgiler olmadığı belirtildi. ABD yetkilisi, durumu 'eğitim kazası' olarak nitelendirdi ve askerlerin durumu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Olayın, Litvanya'nın Pabrade kasabasında bulunan bir eğitim alanında meydana geldiği belirtildi.

27.03.2025 11:23
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Litvanya'da eğitim sırasında kaybolan dört ABD askerinin öldüğünü bildirdi. Ancak Rutte, olayın ayrıntıları hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Kimliği gizli tutulan bir ABD yetkilisi ise durumu sadece "askerlerin bir eğitim kazasına karıştığı" şeklinde açıkladı ve askerlerin mevcut durumu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Varşova'da bulunan Rutte, "Bu henüz çok yeni bir haber ve ayrıntıları bilmiyoruz. Gerçekten üzücü bir durum ve düşüncelerimiz askerlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte" dedi.

Almanya'nın Wiesbaden kentindeki ABD Ordusu Avrupa ve Afrika Halkla İlişkiler Ofisi'nden yapılan açıklamada, askerlerin planlı taktik eğitim sırasında kaybolduğu doğrulandı.

Litvanya devlet televizyonu LRT'nin haberine göre, dört ABD askeri ve araçları Salı öğleden sonra Belarus sınırına yaklaşık 10 km uzaklıktaki Pabrade kasabasında bulunan General Silvestras Zukauskas eğitim alanında bir tatbikat sırasında kayboldu.

Baltık devletleri olan Litvanya, Letonya ve Estonya, NATO üyesi ülkelerdir. Bu ülkeler, 1990'da Sovyetler Birliği'nden bağımsızlıklarını kazandıklarından beri Belarus'un önemli müttefiki Rusya ile gergin ilişkiler yaşamaktadır.

2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ilişkiler daha da kötüleşti. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesinde en güçlü destekçilerden biri olarak öne çıkıyor.

NATO: Litvanya'da kaybolan dört ABD askeri hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO: Litvanya'da kaybolan dört ABD askeri hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Menteş:
    ALLAH,a HAMD OLSUN,ZALİMLERDEN DOLAYİ DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE AMA ALLAH GEREKENİ YAPIYO ÇOK ŞÜKÜR.. 11 3 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    GÜZEL HABER 6 0 Yanıtla
  • or ac:
    dört asker muhtemelen silahlı ve techizatlı kaybolması normal ama ölmesi anormal, 4 kişi savaş olmayan yerde nasıl ölür. demek ki bu ABD askerleri savaşsa kendilerini öldürür. 2 0 Yanıtla
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