NATO tarihinde bir ilk! Türk generale kritik görev - Son Dakika
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Dünya

NATO tarihinde bir ilk! Türk generale kritik görev

NATO tarihinde bir ilk! Türk generale kritik görev

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, NATO tarihinde ilk defa Türk generalin NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda direktör olarak görev alacağını açıkladı. İş Birliği ile Güvenlik Direktörü görevine Tuğgeneral Eray Ündüger'in seçildi.

08.05.2025 15:34
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MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, bir Türk Generalin NATO Uluslararası Askeri Karargâhı İş Birliği ile Güvenlik Direktörü görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"ÜLKEMİZ NATO'YA ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR"

"NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargâhı'nda (International Military Staff-IMS) direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip "İş Birliği ile Güvenlik Direktörü" (Director of Cooperative Security) görevine Tuğgeneral Eray ÜNGÜDER seçilmiştir. Generalimiz görevi boyunca; NATO'nun Ortaklık Ülkeleri ve Uluslararası örgütlerle iş birliğinin güçlendirilmesi, NATO Kapasite İnşasına yönelik askeri politikaların geliştirilmesi, NATO'nun sınırlarının ötesinden istikrarın tesis edilmesi alanlarında kritik görevler üstlenecektir. Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye'nin NATO'daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir Müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir.

"BÖLGEMİZDE VE DÜNYADA YENİ ÇATIŞMALAR İSTEMİYORUZ"

Bakanlık kaynakları, Pakistan- Hindistan arasındaki gerilime dair sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. İki ülke arasındaki bu tansiyonun da bir an önce düşürülmesini, benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyor, tarafların sağduyulu davranmalarını telkin ediyoruz."

"YALAN HABERLERLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Bakanlık kaynakları MSB'nin son şehit açıklamasında "Bölücü Terör Örgütü" ifadesinin çıkarıldığına dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik maksatlı ve sistematik şekilde gerçekleştirilen algı operasyonları devam etmektedir. Aziz şehitlerimizle ilgili yaptığımız açıklamalarda "bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarıldığı", mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili "bölücü terör örgütünün yerleştirdiği" ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Bugüne kadar aziz şehitlerimiz ile ilgili yapılan bilgilendirmeler incelendiğinde olayın meydana geliş şekline göre farklı ifadelerin kullanıldığı görülecektir. Son dönemde MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrında değişiklik olduğu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla derin bir acı ve üzüntünün paylaşıldığı bir metni gerçek dışı iddialarla bağlamından koparmaya; aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ile aramızı açmaya çalışmanın hiçbir ahlaki ve insani değerle bağdaşmadığı, birlik ve beraberliğimizi hedef aldığı açıktır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan bahse konu yalan haber ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

"İSRAİL'İN SURİYE ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HAVA HAREKATLARINI TASVİP ETMİYORUZ"

Bakanlık kaynakları, İsrail ile Suriye'de gerginlik yaşandığına ilişkin haberlerle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesini tavsiye ediyoruz.

İsrail'in Suriye üzerinde gerçekleştirdiği hava harekâtlarını tasvip etmiyoruz. Bu hava harekatları Suriye'de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bununla birlikte bir çok ülke gibi Birleşmiş Milletler de İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek bunların durdurulması çağrısında bulunmuştur. Suriye yeni hükümetinin talebi çerçevesinde alanda icra edeceğimiz faaliyetlerin emniyetle yürütülmesi maksadıyla bölgede bulunan tüm unsurlar ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir".

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral, Politika, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO tarihinde bir ilk! Türk generale kritik görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • İbrahim null:
    Türkiye savunma sanayide güçlendikçe uluslararası arenada da prestiji ve itibarı yükselmekte. 41 6 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    naşAllahhhhh 16 1 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Ab Ve Natonun En Güçlü Kara Güçlerinden Biriyiz Zaten En Başta Bizim Komutanlarımızın Olması Gerekir Avrupa Savaş olursa Gel Türkiye Savaş Yoksa Avrupaya Sizi Alamayız Türkiye Oh Ne Güzel İstanbul 11 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    aceba bizim askeri yine bir yerlere sokacaklar. bizi o zaman Avrupa Birliğine alsınlar 10 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    maşallah hayırlı olsun paşam 8 1 Yanıtla
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