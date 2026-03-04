Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı - Son Dakika
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı

Düşürülen İran füzesi sonrası NATO\'dan Türkiye mesajı
04.03.2026 15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO\'dan Türkiye mesajı
Hatay'da düşürülen İran füzesiyle ilgili NATO'dan açıklama geldi. NATO Sözcüsü yaptığı açıklamada "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz ve İran'ın bölgedeki ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında Türkiye de dahil olmak üzere müttefiklerimizin yanında yer alıyoruz" dedi.

NATO, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Türk hava sahasına yönelen ve imha edilen füzeye ilişki açıklama yaptı.

MÜHİMMAT PARÇASI HATAY'A DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bakanlık, mühimmat parçasının Hatay ili Dörtyol ilçesinde düştüğünü olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmadığını da aktardı.

Bakanlığın, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir.

Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı

"CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK"

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir.

Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı

"HER TÜRLÜ HASMANE TUTUMA CEVAP VERİRİZ"

Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz."

Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı

NATO'DAN FÜZEYE KINAMA

NATO'dan Hatay'da düşürülen füze için de kınama mesajı geldi. NATO sözcüsü "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz.İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ederken NATO, Türkiye dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanında yer almaktadır. Hava ve füze savunması dahil tüm alanlarda caydırıcılığımız devam etmektedir." dedi.

Türkiye, Güncel, Hatay, Dünya, Nato, İran, Son Dakika

Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Bizim acilen nato-abd ÜSSLERİNİ kapatmamız FARZDIR. 69 16 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    senin kadar cahil biri yok 22 18
    11361136jJ 11361136jJ:
    Türkiye tek başına karar veremez ABD ne derse o yapacaksın 23 7
    Ahmet GÜRFİDAN Ahmet GÜRFİDAN:
    Cahil cahil konuşuyorsun NATO ve ABD farkli kavramlar Füzeyi etkisiz hale getiren NATO nün savunma füzesi daha çok şey yazacaktım sadece S 400 ne oldu. 14 3
  • Babaların Babası Babaların Babası:
    adamın ülkelerle işi yok haklı olarak amerikan üslerini vurup kendini savunuyor. bence adam haklıdır kardeşim 53 7 Yanıtla
  • Kayra Can Kayra Can:
    bizden uzak durun yeter. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizin gibi bir kaç yıllık devlet değildir 24 4 Yanıtla
    11361136jJ 11361136jJ:
    dünyada en eski ülke irandır akıllı aktrol 10 3
  • Güven Kılınç Güven Kılınç:
    sadece lafta icraat yok 15 6 Yanıtla
  • Aydın Aydın:
    Amerika İsrailin iki lafıyla İran’a savaş açıyor biz savaşa girersek topraklarını korumaya çalışan İran’ın yanında oluru 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:44
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
