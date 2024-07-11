NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya'ya yardımı acilen kesin - Son Dakika
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Dünya

NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya'ya yardımı acilen kesin

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ABD'de düzenlenen 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Rusya ile savaşan Ukrayna'ya daha fazla destek sözü ve Rusya'ya destek veren 4 ülkeye uyarı yer aldı. Tüm ülkelere Ukrayna'da Rusya'ya hiçbir şekilde yardım etmeme çağrısı yapılan bildirgede, Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin'in isimleri zikredilerek, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz. Yardımları acilen kesin" denildi.

11.07.2024 08:59
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ABD'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Rusya'ya karşı Ukrayna'ya daha fazla destek sözünün verildiği bildirgede Rusya'ya yardım eden Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin'e yönelik uyarılar yer aldı.

UKRAYNA'YA 43 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ YARDIM FİNANSMANI

2 gündür devam eden NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde ittifakın Ukrayna'yı "NATO üyeliği de dahil olmak üzere tam Avrupa-Atlantik entegrasyonuna giden geri dönüşü olmayan yolda" desteklemeye devam edeceği belirtilerek, müttefiklerin gelecek yıl içinde Ukrayna'ya asgari 40 milyar euroluk (43,28 milyar dolar) askeri yardım finansmanı sağlamayı planladığı kaydedildi.

"UKRAYNA'NIN GELECEĞİ NATO'DADIR"

Müttefikler kabul ettiğinde ve koşullar karşılandığında Ukrayna'ya İttifak'a katılma davetini gönderileceği teyit edilen bildirgede, "Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini seçme ve dış müdahale olmadan kendi geleceğine karar verme hakkını tam olarak destekliyoruz. Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır. Ukrayna giderek daha fazla birlikte çalışabilir hale geldi ve İttifak ile siyasi açıdan bütünleşti" ifadeleri paylaşıldı. Bildirgede, Rusya'nın, BM Şartı da dahil olmak üzere "uluslararası hukukun bariz bir ihlali" olarak Ukrayna'daki savaşın tek sorumlusu olduğu, Rus kuvvetlerinin ve yetkililerinin insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve diğer uluslararası hukuk ihlalleri için cezasız kalmasının söz konusu olamayacağı kaydedildi.

"RUSYA'YA HİÇBİR ŞEKİLDE YARDIM ETMEYİN"

Tüm ülkelere Ukrayna'da Rusya'ya hiçbir şekilde yardım etmeme çağrısı yapılan bildirgede, Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin'in isimleri zikredilerek, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz" denildi.

Bildirgede, Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarının "kesin olarak kolaylaştırıcısı" şeklinde nitelendirilirken, Pekin'in Avrupa-Atlantik güvenliğine sistemik zorluklar yaratmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'daki mücadelesine maddi ve siyasi desteği durdurması çağrısında bulunulurken, aynı zamanda Çin'in uzay yetenekleri ve nükleer cephaneliğinin hızla genişlemesiyle ilgili endişeler dile getirildi.

ÇİN'E YÖNELİK ÖZEL ÇAĞRI

Pekin'e stratejik risk azaltma görüşmelerine katılma çağrısı yapılan bildirgede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı mücadelesinde verdiği tüm desteği durdurması istendi. Bildirgede, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini destekleme konusunda özel bir sorumluluğa sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Rusya'nın savaş çabalarına her türlü maddi ve siyasi desteği durdurması çağrısında bulunuyoruz" ifadesi paylaşıldı.

NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya\'ya yardımı acilen kesin

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Son Dakika Dünya NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya'ya yardımı acilen kesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: Türkiye rusyayla tüm ilişkilerini sonlandırmalıdır 4 38 Yanıtla
    İsmail Gar: ABD bayrağıda çekelimmi 28 1 ferhat eser: amerikaya kapımız sonuna kadar açıktır 2 24 ferhat eser: rustan dost olmaz kubilay bey 1 8 Kubilay muğlalı: yok be Ferhatım o kadar da değil:) 8 1 Sabri İnce: Her devlet çıkarları doğrultusunda hareket eder. Kaldı ki Türkiye de yapılan "Darbe" lerin arkasında ABD var. sakın Rus tarafı olduğumu düsünme Ferat. 0 0
  • İsmail akbas: Filistin için tek bir açıklama yok 10 2 Yanıtla
  • Sacha Boey: sonuna kadar doğu bloku 2 3 Yanıtla
  • Mehmet Doğrucuk: Ferhat eser peki Amerika'dan mı dost olur 0 0 Yanıtla

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