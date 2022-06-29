NATO zirvesine damga vuran sohbet! Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çok güzelsin - Son Dakika
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NATO zirvesine damga vuran sohbet! Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çok güzelsin

29.06.2022 13:16
NATO zirvesine damga vuran sohbet! Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çok güzelsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğraf çekimi sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. Johnson'ın kendisini parmağıyla göstererek Türkçe olarak "Çok güzelsin" ifadesini kullanması sonrasında kahkahalara boğulan Erdoğan, İngiltere Başbakanı'na aynı sözlerle karşılık verince üçlü arasında keyifli dakikalar yaşandı.

İspanya'daki NATO Liderler Zirvesi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

ERDOĞAN İLE JOHNSON ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG

Tokalaşan iki lider bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Biden'a daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson da katıldı. Grubun sohbeti sırasında Johnson'ın parmağıyla gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" demesi ekibi kahkahaya boğdu. Erdoğan'ın, Johnson'a aynı şekilde "Çok güzelsin" sözleriyle karşılık vermesi üzerine ABD Başkanı Biden gülmeye başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

3 liderin sohbeti sırasında yaşananlar kameralara anbean yansırken, Erdoğan ile Johnson arasında yaşanan eğlenceli diyalog sosyal medyada da gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşarak keyifli sohbet hakkında yorumlarda bulundu.

NATO zirvesine damga vuran sohbet! Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çok güzelsin

DEVLET BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi kapsamında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın ayrıca TSİ 18.45'te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

NATO zirvesine damga vuran sohbet! Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çok güzelsin

NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ'NİN GÜNDEMİ

Zirve'de 30 üye ülkenin lideri, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak. Rusya- Ukrayna savaşının NATO'ya yansımaları değerlendirilecek ve bu çerçevede NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek. NATO'nun gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündem maddelerinin arasında yer alırken, liderlerin Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet etmek için tarihi bir karar alması da bekleniyor.

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Son Dakika Dünya NATO zirvesine damga vuran sohbet! Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çok güzelsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO zirvesine damga vuran sohbet! Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çok güzelsin - Son Dakika
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