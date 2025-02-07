Nehir aniden kırmızıya dönüştü, kimse ne olduğunu anlamadı - Son Dakika
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Dünya

Nehir aniden kırmızıya dönüştü, kimse ne olduğunu anlamadı

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Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Rimac Nehri'nin aniden kırmızıya dönmesi vatandaşları endişelendirdi. Çevre uzmanı Maria Angelica Villasante, renk değişiminin bölgedeki sanayi tesislerinden kaynaklanan kirlilikten kaynaklandığını belirtti. Bölgede faaliyet gösteren 30'dan fazla maden işletmesi ve 500'ü aşkın drenaj borusunun doğrudan nehre akıttığı atıkların, bu duruma sebep olduğu düşünülüyor.

07.02.2025 10:48  Güncelleme: 10:57
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Peru'nun başkenti Lima'da endişe verici görüntüler: Şehrin can damarı Rimac Nehri aniden kıpkırmızı renge büründü. Yetkililer halkı sakinleştirmeye çalışırken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Lima'nın merkezinde, Trujillo Köprüsü ile Chabuca Granda caddesi arasındaki nehir kesiminde Salı günü kaydedilen görüntüler, vatandaşları tedirgin etti. Onlarca metre genişliğindeki nehrin tamamının kızıla dönmesi, köprülerden izleyen vatandaşları şaşkına çevirdi.

Çevre uzmanı Maria Angelica Villasante, sosyal medyada dolaşan "lanet" söylentilerini yalanladı. Villasante, renk değişiminin bölgedeki sanayi tesislerinden kaynaklanan kirlilikten kaynaklandığını belirtti.

Bölgede faaliyet gösteren 30'dan fazla maden işletmesi ve 500'ü aşkın drenaj borusunun doğrudan nehre akıttığı atıklar şüphe çekiyor. Uzmanlar, kırmızı rengin maden atıklarından kaynaklandığını düşünüyor.

Yerel su tedarikçisi Sedapal'dan yapılan açıklamada, "Su arıtma tesislerimiz normal şekilde çalışıyor. Renk değişimi su alma noktalarımızın altında gerçekleşiyor, bu nedenle içme suyu güvenlidir" denildi.

Ulusal Su İdaresi, olay yerinden örnekler alarak inceleme başlattı. Yetkililer, "Gerekli analizler yapılacak ve herhangi bir sorun tespit edilirse derhal müdahale edilecek" açıklamasını yaptı.

Lima'yı ikiye bölen 160 kilometrelik Rimac Nehri, kentin en önemli su kaynağı olarak biliniyor. Benzer bir olay geçen ay Avustralya'nın Sidney kentinde de yaşanmış, deniz suyu kırmızıya dönmüştü.

Nehir aniden kırmızıya dönüştü, kimse ne olduğunu anlamadı
Nehir aniden kırmızıya dönüştü, kimse ne olduğunu anlamadı
Nehir aniden kırmızıya dönüştü, kimse ne olduğunu anlamadı
Nehir aniden kırmızıya dönüştü, kimse ne olduğunu anlamadı

Sağlık, Yaşam, Dünya, Çevre, Lima, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nehir aniden kırmızıya dönüştü, kimse ne olduğunu anlamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Veysi Karaman:
    biz insanlar dünyayı zehirliyoruz malesef 9 1 Yanıtla
  • HALÜK ERDOĞAN:
    Dünya Sağlık örgütü buralara müdahale edemezmi. Doğa gözlerini para hırsıyla bürümüş para gözlerin insafına bırakılamaz 5 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ALLAH OL DER OLUR AKLINIZ YETMEZ HİKMETİNE YÜCE RABBİMİN 8 -6 Yanıtla
  • Nazife:
    boya dökmüşlerdir. 0 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ve şeytan doğdu 0 0 Yanıtla
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